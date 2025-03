Bárbara Mori probó una bebida ancestral y narró todo su “viaje”: “Estaba yo flotando en el universo”

Bárbara Mori quien recientemente aseguró que vio al fantasma del hijo de Sylvester Stallone, compartió recientemente su experiencia con una bebida psicoactiva utilizada en ceremonias tradicionales, durante una entrevista en el pódcast Sensibles y chingonxs.

Para la actriz, este viaje espiritual representó un punto de inflexión, llevándola a enfrentar sus miedos y emociones más profundas.

¿Cuál fue la experiencia de Bárbara Mori en su “viaje”?

La estrella del cine y la televisión relató que su experiencia comenzó en la selva de Iquitos, en Perú, donde pasó 12 días inmersa en la naturaleza y participando en diversas ceremonias nocturnas. Durante estos rituales, Mori consumió ayahuasca, una planta conocida por inducir estados alterados de conciencia y promover el autoconocimiento.

Según explicó, la bebida le permitió liberar pensamientos negativos que la habían acompañado a lo largo de su vida. A medida que avanzaban sus “viajes astrales”, experimentó una sensación de purificación y renacimiento emocional, como si su ser estuviera siendo “resetado” por la misma tierra.

Uno de los momentos más impactantes de su vivencia fue cuando sintió una conexión simbólica con la tierra. En sus palabras: “Yo sentí que tenía una manguera conectada aquí al ombligo y estaba conectada a la tierra, en mi viaje. Todo lo que veía estaba dentro de mí. Estaba esta manguera transparente, y yo estaba en posición fetal, temblando en el piso y de pronto se me conecta esta manguera al suelo, a la tierra y siento cómo me empieza a succionar toda la información que recibí desde que nací en este mundo, y veo las palabras de mi sistema de creencias ‘no vales nada’, ‘Si dejas de ser bella tu valor se va a ir’”

La actriz describió cómo, tras este proceso de depuración, sintió que renacía, comprendiendo que todo lo vivido había sido parte de su aprendizaje y evolución personal.

Bárbara Mori asegura que volvió a nacer con la bebida ancestral

Mori aseguró que, al expulsar todos aquellos pensamientos negativos, experimentó una sensación de renovación total. Su percepción de la vida cambió drásticamente tras el “reset” que sintió con la ayahuasca.

“Yo veía cómo la tierra me succionaba todo eso que yo había recibido hasta que de pronto paró y, en ese momento, volví a nacer. En ese momento, la tierra me había reseteado, la medicina me reseteó. Como que nací así, estaba yo flotando en el universo, y ahí entendí que todo era un aprendizaje para evolucionar. Fue muy hermoso”, comentó la actriz.

Bárbara Mori aseguró que, aunque la planta es conocida por sus efectos psicoactivos, su vivencia fue completamente positiva y enriquecedora. Finalmente, la actriz expresó su gratitud por haber vivido esta experiencia y por todo lo que aprendió de ella.

➖La actriz BÁRBARA MORI cuenta lo que vivió al probar AYAHUASCA ‼️😱😵😵‍💫💫



Según ella, visualizó que tenía conectada una manguera a su ombligo que le succionó toda su información 👀😳😳😳#BárbaraMori reveló que decidió viajar a Iquitos, #Perú, para participar en un ritual… pic.twitter.com/bQYLIqWF0b — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 4, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la anécdota de Bárbara Mori?

Las redes sociales reaccionaron con gran interés a la anécdota de Bárbara Mori sobre su experiencia con la ayahuasca. Muchos usuarios expresaron admiración, mientras que otros se mostraron curiosos y sorprendidos por los detalles de su viaje espiritual.

“Esa mujer puede viajar a donde sea, mientras no salga de mi corazón.”



“Por eso el hijo es como es. Y lo cuentan ufanándose, como si fuera algo normal o lo máximo.”



“Pobrecita, tan guapa que fue y talentosa pero siempre le jugó a ser la única y diferente”



“Le gustan los viajes versión... aunque me cueste la vida!”



“Loca”



“Ahí me platican cuando quede en el viaje. La ignorancia es atrevida.”