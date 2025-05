Confirman detención de exintegrante de ‘Acapulco shore’ en Dubái; esto es todo lo que se sabe

Desde hace algunas semanas, se ha especulado que Santiago Santana, exintegrante de ‘Acapulco shore’, había tenido problemas legales y se encontraba detenido, causando mucha preocupación entre sus fanáticos.

Esto solo se vio reforzado después de que sus seguidores notaran su ausencia en redes sociales. Y es que su última publicación en Instagram data del 11 de febrero, en la que compartió una fotografía desde Dubái.

“Nunca es demasiado tarde para cambiar tu suerte”, manifestó en aquel post, el cual ya cuenta con miles de reacciones y cientos de comentarios en los que lo felicitaban por su viaje.

Tras mucha incertidumbre, hace algunas horas se confirmó que el influencer sí está arraigado en Dubái, así lo declaró un amigo cercano a él.

¿Qué le pasó a Santiago Santana, exintegrante de ‘Acapulco shore’?

En la más reciente emisión del programa ‘Vaya, vaya’, Víctor Ortiz, participante de ‘Tentados por la fortuna’ y allegado a Santi, dio a conocer que el creador de contenido se encontraba detenido en Dubai.

“El rumor que se corre (sobre su detención) sí es verdad. Justo en el gimnasio, me tocó ver a un amigo que tenemos en común, que también iba para Dubái y precisamente se iba a ver con Santi de ese lado. Dentro de la plática, salió justo esto, de que Santi estaba detenido”, contó.

¿Por qué Santi Santana fue detenido en Dubái?

Ortiz dijo desconocer el porqué viajó a Dubái o el motivo del arresto. Sin embargo, comentó que, probablemente, fue por un delito grave.

Amigo de Santi Santana “Desconozco las razones, pero sí se me hace un tema bastante fuerte y un tema bastante delicado. Más porque no sabemos en qué pasos está la gente. No te meten a la cárcel por jugar a las muñecas. Seguramente, tiene un tema legal difícil”

Hasta el momento, se desconoce cuándo fue arrestado exactamente, pero se estima que pudo haber sido entre febrero y marzo. No obstante, aún no se confirma nada. En tanto que su familia no se ha pronunciado.

Cabe mencionar que esta situación se da a casi tres años desde que Santi diera a conocer que padecía cáncer de mama. En aquel entonces, se sometió a una cirugía para tratar su afección y le pidió a los hombres que hiciera consciencia sobre este tema.

“Bueno, amigos, muchos no sabrán, pocos sí… me detectaron un pequeño cáncer de mama. Sí, a los hombres también nos da. El ánimo interviene muchísimo y la fuerza de voluntad; y que con el ánimo se sale adelante y que se ve todo muy negro, pero que al final eso dura muy poquitos días, luego se ve completamente distinto”, escribió en aquel entonces.

Santi Santana / Redes sociales

¿Quién es Santi Santana, exintegrante de ‘Acapulco Shore’?

Santi Santana, también conocido como ‘la Sombra’, nació el 17 de diciembre de 1996

Saltó a la fama en 2019, tras participar en el programa ‘Enamorándonos’

Previó a convertirse en figura pública, trabajó como modelo y fisicoculturista

En 2020, sufrió un atentado con arma de fuego en Coyoacán. Recibió dos disparos y fue trasladado al hospital, donde se recuperó. Nunca se esclareció el caso.

Recibió dos disparos y fue trasladado al hospital, donde se recuperó. Nunca se esclareció el caso. En 2022, se integró a la novena temporada de ‘Acapulco shore’, de MTV, la cual se grabó en Colombia.

Ese mismo año, dio a conocer que tenía cáncer de mama. Aunque logró recuperarse, ya no volvió a la televisión y se enfocó más en el contenido para redes sociales.

