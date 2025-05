Fernando Lozada, conductor de ‘Al extremo’, rompe el silencio sobre su divorcio ¿Admitió infidelidad?

La noche del pasado miércoles 30 de abril, Triana Lion anunció su separación de Fernando Lozada, actual conductor de ‘Al extremo’, tras 5 años de matrimonio y un hijo en común. Los rumores sobre una infidelidad han retomado fuerza en las redes sociales.

Meses después de que Fernando Lozada compartió con Yordi Rosado en Exa que él y su esposa enfrentaban una fuerte crisis matrimonial por sus prologadas ausencias, debido a que formó parte de diversos realities que lo han llevado a no estar tanto en casa, junto a su hijo, ahora compartieron con el público su ruptura definitiva.

¿Cómo anunció Triana Lion su separación de Fernando Lozada, el miércoles 30 de abril del 2025?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Triana Lion publicó un comunicado en sus historias en el que dio a conocer que Fernando Lozada y ella tomaron la decisión de tomar caminos separados, tras cinco años de casados y un bebé en común.

La creadora de contenido compartió que ambos tomaron en cuenta el bienestar de su hijo. Aseguró que intentaran crecer como personas individuales tras esta decisión.

Por su parte, Fernando Lozada no compartió el mismo comunicado de su ahora expareja en redes, como normalmente lo hacen los famosos al anunciar sus rupturas. En ese momento, el conductor solo publicó una fotografía junto a su hijo por el Día del Niño.

Así lo dijo Triana Lion:

¿Qué dijo Fernando Lozada sobre su separación de Triana Lion el pasado 30 de abril del 2025?

No obstante, las especulaciones sobre una ruptura por una infidelidad por parte de Lozada causaron total revuelo en las redes. Por esta razón, el exacashore rompió el silencio y habló acerca de su separación de la madre de su hijo.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Lozada publicó un video en sus historias en el que confirmó que él y Triana enfrentarían un momento verdaderamente difícil en su vida personal.

Por esta razón, pidió respeto a todos sus seguidores sobre este delicado tema. Aunque no ahondó sobre las especulaciones de infidelidad de su parte, sí puntualizó que la decisión la tomaron desde un lugar de amor.

“Somos una familia y siempre vamos a ser una familia, y queremos que sea lo más sano para (su hijo), que crezca en un ambiente sano, donde también los papás estemos bien y contentos”. Fernando Lozada

“Si no has visto el comunicado de @trianalion seguramente no entendiste el mensaje anterior, les comparto que tri y yo siempre viendo por el bienestar de nuestra familia hemos desidioso tomar caminos diferentes. Agradezco los mensajes de apoyo y el cariño para ambos. Les pido respeto y comprensión mientras atravesamos estos momentos complicados”, agregó.

Al momento, no ha salido más información con respecto a la supuesta infidelidad de Fernando Lozada a Triana Lion con Michelle Lando. Ninguno de los implicados ha dado declaraciones con respecto a esta polémica.

