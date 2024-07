Palmeira Cruz, expulsada de ‘La isla’, asegura que hubo machismo y manipulación

La actriz y psicóloga Palmeira Cruz nos contó lo difícil que fue estar en ‘La isla: desafío Grecia y Turquía’. Esto, luego de compartir equipo con los influencers Fernando Lozada y Diego Garciasela, a quienes señaló como machistas y manipuladores.

“Estoy muy contenta de haber estado en La isla. Sin embargo, he ido procesando todo lo que pasó en el show y me he dado cuenta de varias cosas que no había notado”.

“Fue complicado entender qué tanto era una estrategia o una traición de parte de mis compañeros. 0 si alguien me estaba faltando al respeto. Hay una línea muy delgada”.

“Mi reto de eliminación fue muy complicado, porque me quedé en desventaja. Diego decidió hacer la jugarreta de no ayudarme. Se portó como un patán y arrogante. Me da mucha risa la tragicomedia que se vivió en el reality”.

"¡Fernando y Diego me decepcionaron por completo! Más Fernando. Antes lo admiraba por lo buen competidor y por la forma que tenía para motivarnos a los demás. Me costó trabajo ver cuáles fueron realmente sus intenciones. Después de ver el juego mental y la manipulación que causó, prefiero tenerlo de lejitos. Qué miedo”.

Palmeira Cruz exparticipante de La isla habló su experencia en el reality / Cortesía de la actriz y redes sociales

Palmeira narra que Diego la saboteó en su reto de eliminación en ‘La isla’

“Fernando ha manejado a todo el equipo (Rebeldes). Diego se volvió su títere y su fan número uno. Por esa razón, cuando Diego se convirtió en líder, se empoderó y fue en mi contra”.

“Sé que todo es una competencia. Sin embargo, una cosa es tener valores para ser un buen líder y otra ser un patán como lo fue Diego. Ellos dos no pueden ser mis amigos”.

“En el equipo hay violencia psicológica y machismo. Es muy violento vivir en ese ambiente, que se suponía que era mi lugar seguro y mi ‘segunda familia’. Fernando y Diego tienen problema con las mujeres”.

“Ellos env3nen4n y d3struyen al equipo. Están muy seguros de que los hombres son más fuertes. No son conscientes de lo que hacen. Los dos tejen estas alianzas y señalan a las mujeres. Su estrategia es sacarnos del juego, y señalan que no somos tan fuertes. Lo repito, son m4ch¡stas. Solo que uno orquesta (Fernando) y el otro ejecuta (Diego)”.

Facebook: Fernando Lozada

Afirma que Lozada jugó con su mente: “Me hicieron creer que perdí el emblema en la competencia. Me responsabilicé y les dije: ‘Si quieren mandarme a eliminación, lo entiendo’. Pero ahora que estoy aquí afuera, veo que él pedía que me ofreciera a lavar la ropa o los trastes. Siempre quiso humillarme”.

“Yo alcé la voz con mis compañeras, siguiendo esta línea de congruencia donde todas las mujeres nos apoyamos”.

“No está bien que nos minimicen y que solo nos señalen a nosotras. Fernando jugó con mi mente y un día dijo: ‘Te acabas de echar un alacrán encima'. Quiero aclarar que no les tengo miedo a ninguno de los dos. Espero regresar al programa para encararlos y que estemos en condiciones justas”, concluyó.

Palmeira Cruz, exparticipante de ‘La isla’, es actriz y psicóloga

Trabajó como actriz en la telenovela La madrastra .

. Participó en las películas Inocente tentación y La princesa .

y . También en las series Amar a mu3rte, Rosario Tijeras 2, Las amazonas y El señor de los cielos.

