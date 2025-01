A Linet Puente le interesó su nuevo compañero, pero se entera en vivo que es casado

Recientemente anunciaron que Fernando Lozada, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ será el nuevo conductor de ‘Al extremo’ luego de la salida repentina de Alex B, hermano de Daniel Bisogno del programa en su versión de fin de semana.

Para presentarlo, en ‘Ventaneando’ emitieron una entrevista con el exAcashore, donde habló de su disciplina con el ejercicio, gracias al que posee un cuerpo musculoso que no deja indiferente a nadie, incluidas las conductoras del programa de espectáculos, Linet Puente y Mónica Castañeda.

Respetuosamente pero de manera picante, las conductoras halagaron el físico de Fernando Lozada. Mónica incluso dijo que quedó impresionada al verlo: “Se me olvidó decirles que estaba sin camisa el compañero cuando le estaban haciendo la prueba (de vestuario)”.

Pedrito Sola también se emocionó y Mónica continuó diciendo: “Nada más vi así los pectorales y dije: ‘¡Compañeeeroo!’”. Divertida con su relato, Linet añadió: “Sentiste cosas de mujer”.

Mónica estuvo a punto de ventanear a otro compañero que solía ocupar el camerino donde vio a Fernando sin playera y entonces Linet sin reparo dijo: “Qué correcto se ve el compañero” y le mandó un mensaje: “Compañero, yo me ofrezco a darte un tour por las instalaciones de TV Azteca”.

La reacción de Linet Puente al enterarse que Fernando Lozada está casado

Luego del atrevimiento, Mónica Castañeda le reveló a su compañera que Fernando es casado y que tiene un hijo y la regañó: “¡Puente!, ¿qué pasó contigo?”

Al enterarse, Linet dijo que el tour se lo daría de una manera inocente: “Puedo ser amable y darle un tour, ¿no? ¿Por qué no puedo ser amable y darle un tour?”

“Porque tú no puedes”, contestó Mónica, así que Linet bromeó diciendo: “(Porque) ya lo vi con ojos de maldad (risas)”.

Pedrito se metió en la conversación para defender a Linet: “¿Por qué (no puede)? También es soltera”, dijo, entonces Mónica reiteró: “Pero él es casado”. Con su peculiar sentido del humor, Pedro Sola respondió: “Ah, bueno, pero ella no tiene prejuicios”, lo que hizo estallar en risas a Linet.

Para finalizar el divertido momento, Linet dijo que por supuesto no se fijaría en un hombre casado diciendo: “No, señores, no, no, no”, dejando claro que solo se trataron de comentarios de broma.

Hasta el momento Fernando no ha reaccionado a los comentarios de las conductoras de ‘Ventaneando’.

¿Linet Puente tiene novio? La conductora de Ventaneando mantiene su vida amorosa en privado

Luego de que Linet Puente se separó del padre de su hijo en 2020, por una infidelidad de él con una compañera de trabajo, la conductora se ha abierto a la posibilidad de encontrar el amor y aunque en ocasiones se ha pronunciado al respecto, se desconoce quiénes han sido sus pretendientes.

Por ahora, Linet está soltera y se ha enfocado a trabajar para sacar adelante a su pequeño, además de que es una de las conductoras más queridas y le llueven piropos todo el tiempo.

