Linet Puente fue demandada por su ex infiel, pero ya se dio otra oportunidad en el amor

Hace tres años, en TVNotas te informamos de la traición de la que habría sido víctima Linet Puente, la querida conductora de ‘Ventaneando’, por parte del padre de su hijo.

Luis Carlos Galán era productor en ‘El heraldo’ y la habría engañado con una compañera de trabajo, llamada Liz Bazaldúa, quien resultó ser hermana del locutor conocido como ‘Bazooka Joe’.

Desde entonces Linet y su ex se enfrascaron en un pleito no solo mediático, sino legal del que la conductora no ha querido compartir mucho.

Sin embargo, a unos años del escándalo, Linet reveló al reportero de TV Azteca, Toño Castañeda para su canal de YouTube, ‘Perversiones de un café’, cómo ha sido criar al hijo de ambos prácticamente sola, pues acusó a su ex de no hacerse responsable del pequeño como debería, según lo que ella explicó.

“Él no vive aquí. Entonces, no se hace cargo como tal de la crianza del niño, y la cantidad que él ha decidido depositar es una cantidad muy baja”, dijo.

Por estas circunstancias, Linet confesó: “Tengo que estar buscando chamba por todos lados, además de mantener la chamba que ya tenemos… buscar otras formas de ingreso que me ayuden a mantener el nivel de vida que yo quiero darle a mi hijo”.

Linet y Carlos Luis se separaron en noviembre de 2020. / Instagram

Linet también dijo que ya perdonó al papá de su hijo por la traición gracias a la terapia psicológica, en la que entendió lo que les faltó a ambos para que no sucediera la infidelidad.

No obstante, los problemas legales fueron más fuertes y admite que el enojo volvió a ella cuando todo estaba más complicado y en cuestiones que tenían que ver con su pequeño. “Ya era por las cosas que él estaba haciendo para lastimarme y de paso lastimar a nuestro hijo y no se daba cuenta”.

Tal y como una amiga de la periodista contó a TVNotas en 2021, Luis Carlos Galán quería perjudicar a Linet a como diera lugar y amenazó con quitarle a su hijo. Por primera vez, en la entrevista con Toño Castañeda, la conductora habló acerca de esta demanda en su contra por parte del productor y comentó: “Cuando fue la separación, él tomó la decisión de demandarme. Cuando él me demanda legalmente por diferentes cuestiones, fue de: ‘¿Cómo? Pasó todo lo que pasó porque tú lo provocaste, ¿y todavía me demandas a mí?’ Fue como: ‘No, no se vale’”.

Linet descubrió la infidelidad de Carlos Luis por mensajes de texto y cuando le reclamó, todo fue peor. / Instagram

Linet dijo que esto le generó gastos en abogados y energía durante todo un año para resolver esta situación. “En terapia separar, hacer a un lado todo lo que sentía con este enojo de decir: ‘No se vale que yo hoy ya estoy saliendo adelante, y viene una demanda que yo no la vi ni venir’ y eso me dio mucho coraje”.

La conductora de ‘Ventaneando’ no ahondó en los detalles de la demanda para cuidar a su pequeño, pero dijo que era por motivos que “no tenían nada qué ver”. “Estaba exigiendo algo que él ni siquiera estaba pudiendo hacer: manutención, visitas, cosas de ese tipo y que hoy si tú lees la demanda, el chiste se cuenta solo”.

Linet Puente sigue con su vida para sacar adelante a su hijo y habla de su vida amorosa

Aunque la demanda continúa en trámite legal, Linet ha tenido que seguir adelante y confesó que lo único que busca ahora en una pareja es que sea comprometida.

Según contó en el pódcast, Linet no busca llegar al altar, pero sí se da, no se niega, aunque lo que realmente quiere es sentir que su pareja esté comprometida con ella y puedan tener confianza.

Por otro lado, la conductora mencionó que no tendría otro hijo, porque quiere darle todo al pequeño que tiene, pero ya está abierta al amor en pareja después de lo que pasó.

Linet cuenta detalles de los romances que ha tenido después de la infidelidad que sufrió / Instagram

Confesó que le tomó “dos años y medio el volver a pensar en salir con alguien” y decir “esta persona me gusta”. Linet reconoció que aunque decía “estar lista” para abrirle paso al amor, realmente la energía que estaba dando no era la correcta, hasta hace un año cuando conoció a una persona con quien salió unos meses.

La conductora no quiso compartir nombres pero comentó sobre algunos de los prospectos. Dijo que el primero de ellos era “canijo” y así se lo advirtieron. Aunque ella lo sabía, aún así lo intentó, pero no se dio.

“Con el segundo parecía que teníamos los mismos ideales, el tipo de familia parecidos. También tenía un hijo. Luego salíamos con los dos hijos. De verdad todo pintaba para ir bien padre. Él me acompañaba a mis cosas. A mí me gustaba acompañarlo en los suyos. Cuando las cosas se empezaron a poner un poquito más serias, no estábamos en el mismo canal y él decidió echar dos pasos para atrás y yo dije: ‘Ya no quiero’. Yo ya no estoy para medias tintas, o le entras con todo o ya no quiero”, concluyó.