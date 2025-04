Jorge Losa balconea a Ferka ¡Se hizo tremendo arreglito estético! “Ha pasado el control de calidad”

Jorge Losa dijo a TVNotas que anda como niño con juguete nuevo. En una reciente entrevista balconeó a su pareja, la actriz y conductora Ferka, y dijo que está de estreno: Se puso ‘bubis’ nuevas.

¿Qué dijo Jorge Losa sobre Ferka?

El actor español, con una sonrisa de oreja a oreja, nos compartió: “Se puso nuevas ‘bubis’. Los Reyes magos se las dieron y tuvieron que pasar por el control de calidad (ríe). Ella ya tenía tiempo que se lo quería hacer. Me enseñaba fotos de antes de ser mamá y me decía: ‘Mira qué ‘chichis’ tan ricas tenía’. Sabemos que la señora es ardiente, sus curvas y su melocotón, como le digo yo, pero me decía: ‘Me da tristeza porque la maternidad me las acabó’”.

Nos comentó que la decisión la tomó a finales del año pasado: “Como no nos fuimos a España a pasar la Navidad, le pedimos a los Reyes magos y se lo concedió. Eso sí, el cirujano es un mago. Lo hizo muy bien. El control de calidad está más que pasado. Lo estoy disfrutando. Estamos todos muy contentos”.

¿Cómo se lleva Jorge Losa con el hijo de Ferka?

Jorge ha compartido la excelente relación que lleva con el hijo de Ferka. Le ha despertado el instinto paterno:

“Las horas y las experiencias no se pueden ocultar. Me ha hecho recordar cosas muy padres, porque hace 7 años perdí a mi padre. Él era mi mejor amigo. Vivir esto con el niño es como si mi papá estuviera conmigo. Él me enseñó a hacer esto con su ejemplo. Mi papá me dejó esos valores. Siempre le estaré agradecido”.

“Siempre había dicho que cuando fuera padre sería uno muy bueno, porque tuve un gran referente. No soy perfecto y de seguro tengo mil fallos, pero ha sido muy bonito que llegara en un momento en mi vida que no me imaginé. La vida me regala al ‘gordito’ y ahora me toca a mí agarrar la batuta”. Jorge Losa

¿Jorge Losa le dará su apellido al hijo de Ferka?

El niño de Ferka es fruto de la relación que tuvo con Christian Estrada, quien desde hace años no se hace responsable del menor.

Le preguntamos a Jorge que si él estaría dispuesto a darle su apellido: “Si me lo pidieran ellos, no tendría problema en hacerlo. Sin embargo, no es algo que yo piense hacer. Yo tengo fe en que las personas pueden agarrar los buenos caminos y equivocarse, pero al final del día hacer las cosas bien. Si en algún momento la vida me da un bofetón y me dice: ‘No se va a poder hacer’, entonces ahí estaré yo para poner el pecho sin ningún problema”.

Jorge Losa participará con una actuación especial en el melodrama Juegos de amor y poder. “Está conformado por un gran elenco. Quiero seguir tocando puertas para que poco a poco me gane un lugar dentro del medio. No ha sido fácil, pero ahí la llevamos”, concluyó.

