Ex de Jorge Losa manda indirecta a Ferka: “Las mujeres deben tener dignidad... y no perdonar infidelidades”

El año pasado fue un escándalo cuando la conductora de ‘Cuéntamelo ya!’, Mayte Carranco, se animó a revelar que la causa de su ruptura con Jorge Losa fue por los rumores de infidelidad que le llegaron de él con Ferka. Más tarde, Ferka y Losa se separaron por una supuesta infidelidad de éste con Serrath. Mayte nos habla de cómo vivió su romance y sí ella lo perdonó.

“Hay que seguir adelante. Siempre valorarnos y amarnos a nosotros mismos primero, porque si no te amas a ti, no puedes amar a nadie”.

¿Te costó trabajo tu ruptura con Jorge? “Todas las mujeres hemos pasado situaciones de desamor en algún momento, pero eso nos ayuda a crecer como seres humanos que venimos a este plano a aprender”.

¿La traición de Jorge a Ferka fue karma? “No soy Dios para juzgar nada. Di carpetazo. Creo totalmente en el karma y en el dharma. De que, cuando eres buena persona, también te pasan cosas bonitas. Como a mí me ocurre ahora”.

“Pasé por un duelo. Lloré. Comí chocolates. Me levanté. Un día estás mejor y al otro más triste. Una mujer no debería guardarle nada a un hombre. ¡No se merecen nada, nadie!”

“Las mujeres deben tener dignidad. La dignidad lo es todo. Y no perdonar infidelidades. Mucho menos regresar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Como que no va. Dije: ‘Aprendí. Muchas gracias. Con permiso’. Si no lo haces así, la vida te repite las historias, y yo no voy a permitir eso”.

Tú no perdonaste a Jorge a diferencia de Ferka: “A nadie le permito que me vea la cara. A nadie. Yo no perdonaría una infidelidad. El amor es hermoso. Existe y viene. Hay personas que conmigo hacen fila. El que se porte mejor, que sea un caballero y que yo sea su prioridad, ese es el indicado. Soy una mujer que lo da todo, pero también pide todo. Me fijaré en un hombre que lo sea en toda la extensión de la palabra”, concluyó

La historia de amor entre Jorge Losa y Mayte Carranco

Mayte y Jorge llevaban casi 3 años de relación. Tenían planes de boda y hasta de tener un hijo. En 2022 terminaron. Trascendió que la tercera en discordia fue Ferka.



En 2023 Mayte rompió el silencio asegurando que terminó a Jorge cuando le llegaron rumores de infidelidad.



A mediados de este año, Ferka reveló que terminó con Jorge porque se había mensajeado a sus espaldas con Serrath y que no le verían la cara. Meses después se dieron otra oportunidad.

Jorge Losa no cree en la monogamia

En una entrevista que dio a Roberto Carlo para su canal de YouTube El papishou dijo: “Es la primera vez que me siento con una pareja con un café, que es algo que nos gusta mucho, y me sincero. Ahí es donde se ha generado la gran confianza y amistad. Le dije: ‘¿Sabes qué? No lo he hecho con ninguna pareja antes, pero no creo en la monogamia. Después de tantos años y de tantos pensamientos, no puedo ser hipócrita, y si voy a emprender este viaje contigo, quiero que sepas cómo pienso. Eso no significa que voy a estar esperando para salir con otra’”.

“Le dije: ‘Necesito saber qué piensas’. Ahí descubrí que ella tampoco cree en la monogamia, aunque también la ha practicado en sus relaciones. Ferka es el amor de mi vida. La amo con todo mi corazón. Ha estado ahí aguantando mis vendavales. Si algo nos mantiene con la llama prendida juntos es que podemos ir por la calle y ella puede ver a alguien más y decir: ‘Uff, papacito’ a un güey que pasa. Y yo le digo: ‘Ah sí, ¿te gustó?’ y se vuelve como nuestra fantasía. Es bonito porque no quiero que me endulce el oído y me diga que soy el único hombre que le gusta en la vida”, confesó.

