Jorge Losa confiesa que no cree en la monogamia y cómo lo tomó Ferka: “No puedo ser hipócrita”

El actor español Jorge Losa ha revelado su visión sobre la monogamia y su relación con la actriz mexicana Ferka, con quien mantiene una conexión profunda y sincera. En una reciente entrevista en el podcast ‘El papishou’, Losa habló abiertamente sobre sus creencias, las cuales, según él, desafían los estigmas sociales, especialmente en un país como México.

Desde el principio, Losa ha dejado claro que está completamente enamorado de Ferka y que está comprometido con ella. Sin embargo, asegura que parte de ser sincero consigo mismo y con su pareja es admitir que no cree en la monogamia. Para el actor, es natural sentirse atraído por otras personas, y ha decidido que no quiere vivir con esa “hipocresía”.

Jorge Losa le confesó a Ferka que no cree en la monogamia

“Es la primera vez que me siento con una pareja con un café, que es algo que nos gusta mucho, y me sincero. Ahí es donde se ha generado la gran confianza y la gran amistad. Le dije: ‘Sabes qué, no lo he hecho con ninguna pareja antes, pero no creo en la monogamia. Después de tantos años y de tantos pensamientos, no puedo ser hipócrita, y si voy a emprender este viaje contigo, quiero que sepas cómo pienso. Eso no significa que voy a estar esperando para salir con otra’”. Jorge Losa

En este diálogo honesto, Jorge descubrió que Ferka compartía una visión similar respecto a la monogamia. Aunque ella también ha practicado la exclusividad en sus relaciones anteriores, ambos han optado por construir una relación basada en la confianza y la transparencia. “Le dije: ‘Necesito saber qué piensas’, y ahí descubrí que ella tampoco cree en la monogamia, aunque también la ha practicado en sus relaciones”, agregó Losa.

Jorge Losa aseguró que Ferka no es su novia. / Tiktok: @resultayresltatelevisa

¿Jorge Losa tiene una relación abierta con Ferka?

A pesar de sus creencias, actualmente la pareja ha decidido mantener una relación exclusiva, enfocándose en construir un vínculo sólido. Para Jorge Losa, esta decisión no implica renunciar a sus principios, sino priorizar la conexión especial que ha encontrado junto a la conductora. “Ferka es el amor de mi vida. La amo con todo mi corazón. Ha estado ahí aguantando todos mis vendavales”, expresó el actor.

Losa compartió también una experiencia que le dejó una gran lección sobre el deseo y la libertad. Contó la historia del padre de un amigo que mantenía una relación swinger con su pareja, en la que ambos podían salir con otras personas, pero sin compartir detalles. “Nos dijo: ‘Llevamos dos años teniendo esta libertad, pero no me he acostado con nadie más porque desde que tengo la libertad, se pierde el morbo de lo prohibido’”. Para Losa, esta anécdota refleja cómo a veces el deseo se desvanece cuando se le quita el estigma de lo prohibido.

Jorge Losa revela que quiere cumplir una fantasía junto a Ferka / Instagram

Jorge Losa habla de su relación sin filtros con Ferka

Finalmente, Jorge habló sobre la confianza y la complicidad que ha construido con Ferka, algo que para él es fundamental.

“Si algo nos mantiene con la llama prendida juntos es que podemos ir por la calle y ella puede ver a alguien más y decir ‘uff, papacito’ a un güey que pasa, y yo le digo ‘ah sí, ¿te gustó?’, y se vuelve como nuestra fantasía. Es bonito porque no quiero que me endulce el oído y me diga que soy el único hombre que le gusta en la vida”, explicó. Jorge Losa

Con un enfoque abierto y sin filtros, Losa concluyó que siempre ha sido un hombre que no se cierra a nuevas experiencias y a descubrir más sobre sí mismo. Aunque su sexualidad está definida y se siente atraído por mujeres, comenta que su energía femenina es algo que le han señalado a menudo. Para él, esta mezcla de energías le permite ser más empático y entender mejor tanto sus propios deseos como los de su pareja.

En definitiva, Jorge Losa ha encontrado en Ferka una compañera con la que puede ser completamente transparente, y esta autenticidad es lo que parece mantener viva la chispa de su relación.

