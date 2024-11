¿Ferka confirma despidos en ‘Venga la alegría’? Lanza misterioso mensaje y desata rumores

María Fernanda Quiroz, mayormente conocida como Ferka, causó revuelo en redes sociales luego de que publicó un misterioso mensaje sobre sus compañeros de ‘Venga la alegría’. ¿Confirmó el despido de algún conductor?

En medio de los rumores sobre el supuesto despido de Rey grupero, la también exparticiante de ‘La casa de los famosos México’, dejó en ascuas a todos sus seguidores con su reciente publicación.

¿Rey Grupero fue despedido de ‘Venga la alegría’?

Recordemos que Álex Kaffie dio a conocer en su programa de YouTube ‘Sin lonja’ que le darían las “gracias” a Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real del Rey grupero. Sin embargo, no informó las razones sobre su supuesto despido.

“Fue notificado de ‘hasta aquí llegaste’ (...) Me informan que ya fue notificado que solo estará hasta diciembre, pero en enero ya no van a requerir de su presencia al Rey grupero, ya fue informado que: ‘hasta aquí llegaste’”. Álex Kaffie

Por su parte, Arturo Oriak, colaborador del periodista de espectáculos, comentó que, posiblemente, Rey saldrá del matutino de TV Azteca por su supuesta participación en ‘La casa de los famosos’ en su versión ‘All star’.

Rey grupero desmiente a Álex Kaffie ¿Se va de ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

Lo anterior causó revuelo en las redes sociales. La mayoría expresó que el también cantante habría sido despedido por “acosar” a Ferka. Esto por haberla besado “sin su consentimiento”.

No obstante, el expartcipante de ‘MasterChef Celebrity’ habló para Infobae México y expresó, muy a su estilo, que no se irá del programa en diciembre.

“¿Qué estaré hasta diciembre? No, me quedo un poco más que en diciembre”. Rey grupero

“Si lo dice Álex Kaffie, debe ser verdad, ¿no? Como el señor tiene una carrera con tanta credibilidad, créanle”, agregó en tono irónico respecto a que Kaffie habría afirmado que estará hasta diciembre en el matutino de fin de semana de TV Azteca.

Sin embargo, no descartó su participación de ‘La casa de los famosos: All stars’ y dejó claro que no hay ningún problema con Ferka.

Ferka lanza misterioso mensaje en redes ¿Confirmó despido de ‘Venga la alegría’?

Ahora, María Fernanda Quiroz utilizó su cuenta oficial de ‘X’ para publicar un video en blanco y negro de sus compañeros de foro, Rey grupero, Jawy Méndez, Pedro Prietos y Titi Jaques. Esto, aunado a un texto y la canción ’See you again’, lo cual que dejó boquiabiertos a todos.

“Éramos felices, pero no lo sabíamos... Te extrañaremos mucho”. Ferka

Como era natural, la publicación se llenó de especulaciones de usuarios en redes sociales, quienes quisieron descifrar su mensaje.

Estos fueron algunos comentarios:



Es la despedida de Rey grupero, me imagino

¿Cómo?? ¿Qué ? ¿Quién ? ¿Por qué?

No manches, si es el mejor team de la TV de fin de semana

Es verdad que se va el Rey grupero???

No termina el programa. Corrieron a Rey Grupero nada más.

Al momento, Ferka no ha aclarado a qué se debe su mensaje en redes sociales. ¿Se va un integrante de ‘Venga la alegría’ o ella participa con el juego del supuesto despido del Rey grupero?

