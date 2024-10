Critican a Rey Grupero por besar a Ferka en Venga la alegría: “Eso es acoso”

Durante el especial de Día de Muertos en ‘Venga la alegría fin de semana’, un inesperado momento robó la atención de los televidentes. Los conductores Rey Grupero y Ferka se dieron un beso en plena transmisión en vivo, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

Con la temática de Halloween y Día de Muertos, el programa de TV Azteca realizó diversas dinámicas para entretener al público. Sin embargo, la dinámica entre Rey Grupero y Ferka resultó ser más emocionante de lo planeado.

La dinámica que hizo que Rey Grupero y Ferka se besaran: Video

La actividad consistía en una divertida competencia en la que ambos conductores debían comer palitos de galleta colocados uno frente al otro. El reto incluía un toque de riesgo: si se acercaban demasiado, la posibilidad de que ocurriera un beso accidental aumentaba.

En el video, se puede ver a Ferka intentando retroceder su cabeza para evitar el contacto, mientras Rey Grupero, aparentemente decidido a terminar la dinámica rápidamente, se acercó un poco más de lo previsto. El resultado fue que hubieron un breves pero notables besos que dejaron a los espectadores sorprendidos.

Al finalizar, incluso la propia Ferka se sostuvo de la mesa para asimilar lo que pasó y movía su cabeza en negación de lo que hizo Rey Grupero en pleno programa en vivo.

Durante la dinámica, compañeros como Esmeralda Ugalde se mostraban sorprendidos y le decían a Rey que se comportara, y otros como Pedro Prieto hacían evidente la incomodidad de Ferka aunque terminó empujando a su compañera para que terminara más cerca de Rey Grupero y sus labios se juntaran.

Ferka se mostró incómoda / Instagram

Reacciones en redes sociales al beso de Rey Grupero y Ferka

Lo que sucedió entre ambos dio de qué hablar entre los internautas, quienes no tardaron en compartir el momento viral en sus redes. La interacción cómica, espontánea e incómoda entre Rey Grupero y Ferka dividió opiniones pues mientras a algunos les generó risas, otros criticaron lo hecho por el influencer pese a que sabe que la actriz tiene una relación con Jorge Losa.

“El rey queriendo robarle unos besotes a Ferka”, “jaja me cae bien ese rey, abusadillo desde chiquillo, Ferka cuidándose”, “se aprovecha el rey jaja”, “rey grupero no respeta, pero cae bien”, defendieron unos.

Pero otros condenaron la acción rotundamente: “Eso es acoso”, “el rey grupero se aprovecha de ese juego”, “me parece una falta de respeto a Ferka lo que hace el rey grupero, sabe muy bien que está incomodando y sigue… Ferka aguantó bastante”, “¿no es un tipo de acoso por parte del rey grupero? Porque se ve claramente la incomodidad de la chava”, “super funable”, “El juego es para solteros y ahí hay varios con pareja y se me hace de mal gusto y falta de respeto”, “dejen de incomodar a las mujeres”, “rey grupero siempre es igual de corriente, saca provecho de las (chicas) y nadie le dice nada, por eso todo el mundo se lo quiere golpear”.

Y otros más añadieron: “Promoviendo el acoso en tv nacional, no sé quién grita pero dicen que es casada y Ferka alejándose cada vez más, pero todo sea por el rating”, “díganle a rey grupero que no sea manchado y que respete y a Pedro Prieto también manchadito”, “de muy mal gusto y el fulano pasándose de listo”, “Ferka muy bien, el rey tiene que respetar a sus compañeras”, “¿creen que es divertido que ese tipo se pase con la que le pongan en frente en ese juego? No es divertido”.

Mientras que hubo otros que lo tomaron de manera neutral y comentaron: “amo esa versión de Ferka, es super divertida”, “es un juego, creo… y son amigos, se conocen desde siempre”, “se va a enojar el ‘pégate pa’ mi’ jaja”, “Jorge no veas esto”, “bésalo Ferka, el Albacete comprende que es juego”.

Hasta el momento ni Ferka, ni Rey Grupero ni Jorge Losa se han pronunciado al respecto, solo el influencer subió una historia con el video y dijo: “Con mi marida Ferka”, pero no se refirió a las críticas en su contra.

