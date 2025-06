Jawy rompe el silencio tras presunta boda de su ex Manelyk y Caramelo, ¿dolido o indiferente?

Después de su participación en ‘La casa de los famosos All stars’, Manelyk González y Caramelo siguen dando de qué hablar. No solo por haber confirmado su romance públicamente, sino porque en los últimos días han circulado imágenes en las que ambos aparecen vestidos de novios, en lo que muchos creen fue una boda secreta en Punta Cana.

Las redes sociales estallaron: algunos fans celebraron con emoción, mientras otros no podían creer que la exintegrante de ‘Acapulco shore’ ya estuviera dando el “sí, acepto”. La pareja, que se enamoró dentro del popular reality de Telemundo, ha sido vista muy unida desde su salida, viajando juntos y apareciendo de la mano en varios eventos.

Hace unos días estuvieron en República Dominicana y fue precisamente ahí donde se tomaron las fotos que pusieron a todos de cabeza. Manelyk apareció con un vestido blanco, ramo de flores en mano y gran sonrisa, mientras Caramelo la esperaba en el altar, con traje claro, rodeados de flores y en lo que parecía ser una ceremonia real.

Circulan imágenes de Manelyk y Caramelo compartiendo votos de amor. / Captura de pantalla En casa con Telemundo

¿Manelyk y Caramelo se casaron de verdad?

Las imágenes fueron difundidas por medios como ‘People’ y mostraban todos los elementos de una boda auténtica: decoración, invitados, emoción y hasta votos. Pero en medio del revuelo, muchos comenzaron a preguntarse si esto era una verdadera unión o solo parte de una estrategia mediática.

Finalmente, la pareja decidió hablar y aclarar la situación. En una entrevista para ‘En casa con Telemundo’, ambos revelaron que la ceremonia fue parte de una campaña publicitaria para promocionar eventos de bodas en un hotel de Punta Cana.

Sin embargo, la experiencia dejó huella. Caramelo confesó:“No me lo esperaba, y menos con alguien como mi fiera y que no lo vea como una ilusión sino como algo que puede pasar en el futuro”.

¿Será que la actuación terminó despertando ganas de una boda real? Por lo pronto, ambos se mostraron felices, enamorados y abiertos a lo que venga.

Jawy Méndez reacciona a la supuesta boda de su ex Manelyk con Caramelo

Quien no pudo evitar ser cuestionado fue Jawy Méndez, ex de Manelyk y actual conductor de Venga la Alegría: Fin de semana. La prensa lo abordó para preguntarle su opinión sobre el romance y las fotos virales.

Con tono sereno, respondió:“No sé nada de ellos, si es cierto o no, la neta no sé mucho porque no veo mucho, pero los veo contentos. A Caramelo lo conozco porque me escriben de él, pero no tengo el placer de conocerlo. Supongo es un tipo divertido e inteligente. Mane lo es, divertida, inteligente. Si es verdad, pues qué padre que les esté yendo bien”.

Así, el ex ‘Acapulco shore’ dejó claro que Manelyk ya forma parte de su pasado. Actualmente, Jawy disfruta de una nueva relación amorosa con la modelo venezolana Daniela Loaiza, con quien se ha dejado ver en redes compartiendo románticos momentos.

