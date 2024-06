Jawy Méndez aclara si tiene más que una amistad con Ferka: ¿El amor está en el aire?

Desde hace algunas semanas se comenzó a especular de una posible relación amorosa entre dos participantes destacados de MasterChef Celebrity 2024.

Ferka y Jawy Méndez han sido el centro de atención luego de la separación pública de Ferka y Jorge Losa. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la vida personal de los famosos y su repercusión en el mundo del entretenimiento.

Recordemos que Ferka está pasando por una polémica separación, pues en TVNotas te contamos que la actriz y el actor terminaron por una tercera en discordia, revelando que esa persona fue nada más y nada menos que Serrath.

Debido a esta situación, la famosa confirmó nuestra información hace unas horas y mostró pruebas de la infidelidad de su expareja. Sin duda, Ferka se encuentra pasando un terrible momento sentimentalmente hablando. Debido a esta situación, se ha especulado que la actriz se encuentra refugiándose en los brazos de su compañero de MasterChef Celebrity.

En sus declaraciones, Méndez enfatizó que Ferka es más que una simple conocida, pero que no existe nada más allá de una amistad entre ellos.

Con una actitud despreocupada y humorística, Méndez expresó que no le afectan estas habladurías y que ha aprendido a ignorarlas.

Finalmente, Jawy Méndez dejó en claro que son simples rumores sobre una relación con Ferka, dejando claro que su vínculo es puramente amistoso.

Jawy Méndez

“No es la primera vez, o sea, siempre me inventan noviazgos y yo me aburrí de contestar. Entonces, que piensen lo que quieran. Hace rato que me quité los chismes y me ha ido bien con eso”.