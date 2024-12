Ferka y Serrath hacen las paces y aparecen al lado de Jorge Losa ¿poliamor? Ellas lo revelan

El pasado mayo, te contamos que Serrath había sido la tercera en discordia entre Jorge Losa y Ferka. Esta última lo confirmó a través de un live, donde aseguró que era una forma de operar de la modelo.

“Hay muchas pruebas de que es un modus vivendi de este personaje. Entonces, no crean que nada más hablo por hablar”, afirmó Ferka. La actriz aprovechó el momento para lanzar un comentario en contra de Serrath, advirtiéndole que tenía un “tema personal” con ella por haberse metido en su relación.

“Hay una persona involucrada que también yo tengo un tema personal… creo que no habla muy bien de una persona que tiene un ‘amor propio’ que además usa este doble discurso que juegan al universo… un buen ser no se mete en relaciones donde hay parejas o al menos no hay como un respeto propio”, añadió Ferka.

Ferka ya no estaría en un programa de TV Azteca / Instagram: @ferk_q

El pleito entre Ferka y Serrath por Jorge Losa

Serrath no se quedó callada y respondió en un programa de espectáculos: “No tengo nada que decir de estas personas, les mando bendiciones y les agradezco que pongan su atención en mí”. Sin embargo, Ferka no se detuvo ahí y terminó por sacar las pruebas: “Perfecto! Te encantan las pruebas. Pues va! @SerrathOficial No pienso hablar más del tema. Las ‘amigas’ no firman así una carta”. La carta decía: “Con cariño, tu Isis”.

Como prueba de la infidelidad, Ferka subió a redes una carta que Serrath le mandó a Jorge / Instagram: Serrath, Ferka y Jorge Losa

No obstante, Serrath señaló en exclusiva para TVNotas que la actriz había sacado de ‘contexto’ todo lo mencionado anteriormente. “Estoy muy tranquila. Ella saca todo de contexto. No me metí en ninguna relación. Lo que sucedió es que ella no quería que Jorge me hablara y él le dijo tajante: ‘A mí Serrath me cae muy bien y no le voy a dejar de hablar’. Eso fue lo que le dolió. Pero ella puede pensar mil cosas”, explicó Serrath.

“Si yo tuviera una relación con él o con alguien, no tendría por qué esconderme. Soy soltera. No tendría bronca en decirlo”, añadió.

Serrath y Jorge Losa / IG: @jorgelosaactor / @serrathoficial

La Reconciliación entre Ferka, Serath y Jorge Losa, ¡felices los tres!

Pero las cosas han dado un giro de ciento ochenta grados, ya que ambas han decidido limar asperezas y enfocarse en recuperar la maravillosa amistad que tenían de tiempo atrás. Tanto que las dos publicaron unas fotos en las que se les ve muy juntitas al lado de Jorge Losa.

La imagen publicada por Ferka fue acompañada de un emotivo mensaje en el que señaló que la Navidad es una fecha para la reflexión, le pidió disculpas a Serrath y aprovecho para recordar una cita de la película ‘Mean girls': “Basta de llamarnos zorras entre nosotras”.

Sin duda esta historia nos ha conmovido tanto que descubrimos que se trata de un ¡SUEÑO GUAJIRO! INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR ESTE 28 DE DICIEMBRE DÍA DE LOS INOCENTES, RECUERDA QUE EN ESTE DÍA EN NADIE DEBES CONFIAR.