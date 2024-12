Jorge Losa y Ferka, él revela si adoptaría al hijo de ella, ¿separación o boda en puerta? VIDEO

Recientemente, Jorge Losa, conocido como ‘El albacete,’ compartió un video en su cuenta de TikTok que conmovió a sus seguidores. El actor español mostró un momento íntimo de su día mientras cocinaba para Ferka, quien estaba fuera de casa, y cuidaba al hijo de la actriz. En el clip, Losa preparaba un espagueti mientras el pequeño jugaba en la sala.

“Ha sido día del señor de casa con el desmadrito que tenemos por acá, haciéndole una pastita para la señora guapa cuando llegue”, comentó en el video, que rápidamente acumuló elogios por su naturalidad y cariño hacia el niño.

Lo que más emocionó a los internautas fue la conexión evidente entre Jorge y el pequeño. Los comentarios destacaron la actitud paternal de Losa: “Jorge, felicidades, Dios te bendiga. No cualquiera hace lo que tú haces con el nene” y “Qué afortunada Ferka. Se ve que amas al pequeñín. Felicidades”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Jorge Losa revela si estaría dispuesta a adoptar el hijo de Ferka / Instagram: @jorgelosaactor

Mira: Ferka responde indirecta de Mayte Carranco por perdonarle infidelidad a Jorge Losa

Ver video de Jorge compartiendo con el hijo de Ferka.

Jorge Losa habla sobre el video que conquistó a sus seguidores

El actor también habló sobre el impacto del video en una entrevista para el canal de YouTube de Alán Saldaña: “Es muy bonito, un día nos pusimos a grabar y a la gente le fascinó. Todo lo que hacemos jugando lo comparto, porque es un ejemplo muy bonito de que se puede pasar increíble con los niños”, explicó.

Además, atribuyó su comportamiento a la educación que recibió de sus padres: “No me den los créditos a mí, sino a mi papá y a mi mamá. Ellos me dieron esos valores y esa educación, y me encantaría transmitirle eso a él”.

Hijo de Ferka llama papá a Jorge Losa

Losa también confesó que el pequeño ha comenzado a llamarlo papá, lo que ha sido un momento significativo en su relación: “Llegó el momento en que me dice papá, pero dices ‘ahh, ¿qué hago con esto?’ También recurrimos a ayuda psicológica para saber cómo manejarlo de la mejor manera, y ya le dijimos que soy papá George”, comentó.

Mira: Poncho de Nigris explota contra Potro Caballero y protagonizan pleito ¡Por Jorge Losa!

Jorge Losa revela si estaría dispuesta a adoptar el hijo de Ferka / Instagram: @jorgelosaactor

Jorge Losa estaría dispuesto a adoptar al hijo de Ferka

Durante la entrevista, Losa fue cuestionado sobre la posibilidad de adoptar al hijo de Ferka si se diera la oportunidad. El actor respondió sin titubear: “Claro, feliz de la vida. Lo amo. El gordito es una belleza, es tan lindo. Hemos construido una relación súper bonita de amor y diversión. Siempre trato de decirle las cosas con todo el amor del mundo. Nadie me enseñó a ser papá, pero uno aprende en el camino. Yo feliz de la vida”.

Jorge también reafirmó que mantiene firme su deseo de formar una familia con Ferka. Los planes de boda y de ampliar su familia siguen en pie, demostrando que la relación entre ambos se fortalece con el tiempo.

Mira: Poncho de Nigris explota contra Potro Caballero y protagonizan pleito ¡Por Jorge Losa!