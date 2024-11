Ferka responde indirecta de Mayte Carranco por perdonarle infidelidad a Jorge Losa

En 2023, Mayte Carranco, conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ Reveló que la causa de su truene con Jorge Losa fue provocada por los rumores de infidelidad del actor con Ferka cuando participaban juntos en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Finalmente la polémica actriz y Jorge terminaron teniendo un romance en el que no tardó en salir una presunta infidelidad de Jorge Losa con la examorosa, Serrath.

Por este motivo, Ferka y Jorge decidieron terminar su relación pese a que sus seguidores lo lamentaron siendo que son una de las parejas favoritas en redes actualmente. Cuando Jorge regresó del reality ‘La isla’ donde daba señales del profundo amor que sentía por Ferka, decidieron darse otra oportunidad en el amor.

Este martes de TVNotas, Mayte Carranco nos dijo que ella no perdonó la infidelidad de Losa y le mandó una indirecta a Ferka: “Las mujeres deben tener dignidad. La dignidad lo es todo. Y no perdonar infidelidades”.

La ex de Jorge Losa dijo que no le perdona una infidelidad a nadie / Alejandro Isunza

¿Qué dijo Ferka de la indirecta de Mayte Carranco?

A través de redes sociales, Ferka quien es conocida por nunca quedarse callada, respondió a la indirecta de Mayte con otra indirecta.

La actriz no dijo el nombre de la ex de Jorge ni tampoco dio contexto de su mensaje, pero todos entendieron que se refería a ella y expuso: “Jajajaja yaaaa! Supéralo, ya van dos años (risas)”.

Jajajajajjaja yaaaa!!!

Supéralo ya van dos años 😂😂😂😂😂 — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) November 26, 2024

Por supuesto los seguidores de la también estrella de realities dieron su opinión al respecto y le dejaron mensajes como:

“Ahora ve lo feliz que es contigo y lo hermosa familia que tienen tiene envidia del hombre tan maravilloso tienes a tu lado mi Ferka no le hagan caso a esa, que no se meta nadie en su relación, no lo permitan”



“El que se fue a la villa perdió su silla, lástima”



“Como los ve felices solo habla por ardor. Ya supéralo”



“Ni lo superará, en el fondo lo quiere de regreso”



“Tú estás mejor sola con tu bebé, no ocupas de ningún hombre, Mayte que se vaya a dar el clima es un huevo sin sal igual que el Albacete”

Jorge Losa no está hecho para tener una sola pareja, confesó

Recientemente, Jorge quien saltó a la fama gracias a su relación con Ferka, reveló recientemente en el podcast de Roberto Carlo, que no cree en la monogamia.

“Le dije: ‘¿Sabes qué? No lo he hecho con ninguna pareja antes, pero no creo en la monogamia. Después de tantos años y de tantos pensamientos, no puedo ser hipócrita, y si voy a emprender este viaje contigo, quiero que sepas cómo pienso. Eso no significa que voy a estar esperando para salir con otra’”.

Actualmente son una de las parejas favoritas del público. Ella le perdonó la infidelidad / Instagram

“Le dije: ‘Necesito saber qué piensas’. Ahí descubrí que ella tampoco cree en la monogamia, aunque también la ha practicado en sus relaciones. Ferka es el amor de mi vida. La amo con todo mi corazón. Ha estado ahí aguantando mis vendavales. Si algo nos mantiene con la llama prendida juntos es que podemos ir por la calle y ella puede ver a alguien más y decir: ‘Uff, papacito’ a un güey que pasa. Y yo le digo: ‘Ah sí, ¿te gustó?’ y se vuelve como nuestra fantasía. Es bonito porque no quiero que me endulce el oído y me diga que soy el único hombre que le gusta en la vida”, confesó.