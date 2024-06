Toñita le pone fin a su romance con el cantante Paolo Rubboli, quien era 15 años menor que ella

Hace unas horas, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida en la industria de la música como Toñita, subió un video junto a su pareja Paolo Rubboli, quien es 15 años menor que la exacadémica.

En dicho clip, los cantantes revelaron que su relación concluía por decisión de ambos. La pareja aseguró que no iba a dar a conocer los motivos reales de dicho rompimiento, pues mencionaron que no querían exponer lo que había pasado.

La cantante le confesó a sus seguidores que se encontraba un poco triste por la situación, pero sabía que era lo correcto anunciarles que ya no iba a continuar con la relación con Paolo Rubboli.

Paolo tomó la palabra y explicó que hacían este pequeño video para evitar malentendidos o algún rumor sobre su ruptura.

Rubboli mencionó que la separación se dio en los mejores términos y que uno de los factores por los que terminaron eran los tiempos para estar juntos, pues ambos se encuentran concentrados en su carrera musical.

Por su parte, Toñita confesó que, aunque su relación amorosa no funcionó, ambos mantendrán una bonita amistad por todo lo que vivieron juntos.

La exacadémica también le agradeció a Paolo Rubboli todo el tiempo juntos y, sobre todo, el apoyo que le brindó en momentos complicados de su vida.

Toñita

“Seguimos siendo amigos. Paolo sabe que le agradezco todo el tiempo que me dedicó. Estuvo conmigo en momentos muy fuertes. Formamos una bonita familia. No es que no se quiera, es que no se puede. Quedamos en buenos términos. Somos amigos, nos van a ver juntos”.