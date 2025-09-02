Toñita, tras la muerte de su papá, levanta una denuncia por homicidio ¡No quita el dedo del renglón!

La exacadémica Toñita ha vivido momentos de terror. Hace unas semanas tuvo que viajar a su pueblo natal, Tantoyuca, Veracruz, de emergencia. Una vecina le avisó que su papá se encontraba muy grave en el hospital. Al llegar, nunca imaginó que eran los últimos momentos que compartiría con su padre, quien falleció el 6 de agosto pasado por una contusión en el cerebro.

No conforme con lo sucedido, Toñita se puso a investigar y descubrió algo escalofriante.

“Mi papá tuvo un hematoma y tenía una contusión en el cerebro. Eso quiere decir que no pudo existir un derrame, y eso te lo puede decir un neurocirujano. Fue un golpe fuerte lo que le provocó esa hemorragia. Llegó el momento en que mi padre ya tenía muerte cerebral”.

Toñita despide a su padre fallecido en redes sociales / IG: @tonitamusic1

¿Cómo se enteró Toñita de la muerte de su papá, Salvador Salazar?

Toñita nos compartió cómo se enteró de lo que le sucedió a su papá, tras haber sido hospitalizado de emergencia: “Fue a finales de julio o principios de agosto. Nos enteramos porque mi papá estaba casado con una persona desde hace 11 años. No puedo decir su nombre, porque está bajo investigación. En el hospital trabaja una amiga de mi hermana, que nos contactó y nos dijo que mi papá estaba grave y que la señora no hacía nada para ingresarlo”.

Luego de que la amiga de Toñita les avisó de que su papá estaba mal, la cantante buscó la manera de que lo auxiliaran en lo que ella viajaba a Veracruz.

“Le avisamos a un tío para que fuera y al llegar le preguntó qué había pasado y por qué no lo atendían, y la señora le comentó que estaba esperando a que llegaran los hijos, cuando nunca nos marcó ni nada. Ella, como esposa, podía dar la autorización”.

“Mi papá se había sentido mal desde las 5 de la mañana de ese día, y ella se esperó hasta las 8 para llevarlo, y de ahí hasta la 1 que lo atendieron. O sea, fueron 9 horas perdidas por culpa de ella. Otra persona, si es tu esposo, amante, corres y lo ayudas, pero ella no hizo nada”. Toñita

Toñita reveló cómo se enteró de que su papá, Salvador Salazar, estaba hospitalizado de emergencia. / Cortesía de la artista

¿Qué dijo Toñita sobre la viuda de su papá, Salvador Salazar?

La veracruzana y cantante, Toñita, aseguró que la esposa de su papá solo estaba con él por interés y nunca estuvo al pendiente de sus necesidades:

“Estamos hablando de una pensión y de unos seguros y cosas así. Ella se enteró de que mi papá recibió un dinero de mi hermano Salvador, que falleció hace años, un seguro. Ya se había logrado que mi papá aceptara divorciarse de esta mujer”.

Pero no era la primera vez que su papá se había puesto mal, ya había pasado por otras complicaciones.

“La primera vez fue en 2014. Le dio un derrame cerebral y ella no lo cuidó, lo cuidamos sus hijos. La segunda vez fue en 2022. Lo dejó en una situación deplorable, desnutrido. No podíamos comunicarnos con él. Ella no lo permitía. Él vivía en una choza, cuando mi papá le construyó a ella una casa de cemento. Mi papá gritaba que le dieran de comer. Nosotros estábamos al tanto, pero no nos dejaban acercarnos”. Toñita

Toñita recuerda que, por culpa de la ahora viuda de su padre, llegaron a distanciarse: “Yo, en esa ocasión, en 2014, tuve un fuerte pleito con él. Hasta me dijo que me quitara su apellido. Yo le dije: ‘OK, yo ya no soy tu hija, y así te estés muriendo, yo no voy a verte’. Estuve cuidándolo por las noches, gastando dinero, cuando eso debería hacerlo la esposa. Ella nunca estuvo. Nunca nos llamó, ni se paró en el hospital”.

Compartió que se encuentra en paz. Ya que pudo despedirse y olvidar todo tipo de rencillas que tenía con su padre.

Toñita aseguró que la viuda de su papá estuvo con él por interés / Cortesía de la artista

¿Toñita denunció a la viuda de su papá, Salvador Salazar, por homicidio?

Toñita y sus hermanos denunciaron a la esposa de su padre ante las autoridades: “Al final tengo un papá muerto, pero no muerto por causas naturales. No sé si alguien lo golpeó, si alguien atentó contra él. En sus últimos momentos él estuvo con ella y con su mamá. Saben perfectamente qué pasó. Se le preguntó si se cayó o alguien le pegó y ella dijo que no”.

“No voy a descansar hasta que la persona que asesinó a mi papá esté tras las rejas, sea quien sea o quien resulte culpable”.

Toñita anuncia que la muerte de su papá fue provocada; acusa que la pareja de su progenitor lo maltrataba.

“Ella le fue a llorar al sepelio y le dijimos que no se preocupara, que nosotros corríamos con los gastos, pero como se metió la denuncia se molestó con la familia. Al principio lloraba cuando lo cuidaba en el velorio, diciendo que era el amor de su vida, pero en la última noche de la velación no estuvo presente, porque le reclamamos lo del ataúd tan sencillo”. Toñita

Aseguró que no peleará por los bienes que dejó su padre. Lo único que clamará será justicia por su muerte: “No dejó testamento, pero sí seguros. Ella los va a cobrar, porque es la esposa y la viuda. Nosotros no tenemos nada en contra de los niños. Sin embargo, hay demasiadas cosas que te dan qué pensar”.

Aunque reconoce que no fue un gran padre para ella, nunca dejó de quererlo y le duele ya no tenerlo.

“A mi padre lo amé tanto, lo acepté con sus errores y virtudes. Él no fue un gran padre ni un ejemplo a seguir, pero aun así aprendí a amarlo. Gracias a él crecí entre guitarras y la música. Hasta mis 23 años supe qué era tener un padre. Él cambió su actitud. Fue más amable con nosotros. Aun así, dejar a tu familia por una mujer te rompe el alma”, concluyó.

Así fue el funeral del papá de Toñita, la exacadémica. / Cortesía de la artista

¿De qué murió Salvador Salazar, papá de Toñita?

Salvador Salazar murió a principios de agosto tras presentar un derrame cerebral y una hemorragia.

y una hemorragia. El parte médico señaló que, por el lugar de la hemorragia, todo indica que fue provocada por un fuerte golpe en la cabeza.

La cantante acusa directamente a la actual viuda de su padre, que asegura lo dejó desatendido por más de 9 horas , ya que no daba la autorización para que lo trataran en el hospital.

, ya que no daba la autorización para que lo trataran en el hospital. Toñita y su familia levantaron una denuncia en contra de esta persona, por los delitos de homicidio y maltrato a un adulto mayor.

por los delitos de homicidio y maltrato a un adulto mayor. Las autoridades de Tantoyuca, Veracruz, así como de Poza Rica, están investigando y juntando las pruebas pertinentes para abrir la carpeta de investigación.

Salvador Salazar, papá de Toñita, murió a principios de agosto. / Cortesía de la artista

¿Quién es Toñita y cuál es su trayectoria?

Es cantante, compositora e intérprete. Se dio a conocer en el reality La academia, en 2002, donde quedó en sexto lugar.

En 2003 lanzó su primer disco, Toñita.

Participó en Desafío de estrellas y quedó en séptimo lugar. Después, en 2006, se alzó con el primer lugar.

En 2009 estuvo en El gran desafío de estrellas y sacó su disco La negra de oro.

En 2015, Toñita estuvo en el reencuentro de La academia,

