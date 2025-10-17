Muere una famosa influencer de 20 años, tras inhalar “gas de la risa": así fue el trágico momento

Hace unas semanas, se confirmó la muerte de Adna Rovčanin-Omerbegović, una reconocida influencer, dedicada al maquillaje y al cuidado estético, llenando de tristeza a sus fans y seguidores.

Ahora, una joven influencer y maquilladora de apenas 20 años, murió repentinamente luego de haber inhalado óxido nitroso, una sustancia conocida popularmente como “gas de la risa”. Su muerte ha conmocionado a la comunidad digital, fans y seguidores. ¿Quién es y qué sucedió exactamente?

¿Qué famosa influencer murió tras inhalar “gas de la risa”?

Amy Louise Leonard nació en Bolton, Greater Manchester, Reino Unido, en el año de 2005. Desde temprana edad, Amy Louise Leonard mostró una inclinación creativa que la llevó a interesarse por el arte del maquillaje.

Durante su adolescencia, Amy empezó a publicar en redes sociales sus creaciones y tutoriales de maquillaje, lo que pronto le permitió ganar una audiencia cada vez mayor que valoraba su habilidad, su personalidad cercana y su estilo genuino.

Además de seguir las modas del momento, utilizaba sus plataformas digitales para abordar temas como la salud mental, la autoestima y diversas problemáticas sociales. Esto la llevó a convertirse en una voz influyente entre los jóvenes, no solo por su destreza en el maquillaje, sino también por la forma sincera y empática con la que trataba asuntos relevantes.

A medida que su presencia en redes crecía, Amy tuvo la oportunidad de colaborar con marcas emergentes de cosméticos y participar en eventos de belleza y moda en su comunidad.

¿Por qué la influencer Amy Louise murió tras inhalar “gas de la risa”?

El óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, es una sustancia con usos médicos y culinarios, pero que desde hace años ha ganado popularidad entre jóvenes como dr0g4 recreativa por los breves episodios de euforia que provoca. Se comercializa fácilmente en cápsulas o globos, lo que contribuye a la falsa percepción de que es una sustancia “inofensiva”.

Amy Louise había estado utilizando el gas en compañía de amigos antes de ser hospitalizada el 29 de septiembre. Según su madre, Catrina Proctor (comentó a un medio local), la joven confesó el uso del gas poco después de enfermarse:

No sabía que Amy Lou había sido ingresada en el hospital hasta que alguien me lo dijo. Fui directamente allí y le pregunté qué había pasado. Catrina Proctor, madre de Amy Louise, texto retomado de Milenio

La tragedia se desencadenó cuando Amy, desarrolló coágulos de sangre mortales en el corazón y los pulmones , consecuencia directa del consumo de esta sustancia. A pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital Bolton, falleció tres días después.

Amy Louise Leonard, influencer, muere al inhalar gas de la risa / TikTok: amylou05x, redes sociales y canva

¿Cuál fue la última publiación de Amy Louise, antes de morir por el “gas de la risa”?

La historia de Amy Louise se vuelve aún más trágica al revisar su última publicación en Facebook, escrita el mismo día que fue hospitalizada. En ella, la joven hace una cruda advertencia sobre los peligros del óxido nitroso, describiendo su experiencia personal con notable claridad:

Pueden matar de hambre a tu cerebro de oxígeno, causar mareos, apagones y accidentes, provocar daños nerviosos a largo plazo con uso repetido, poner una tensión seria en tu corazón y pulmones. Es fácil pensar que es sólo un zumbido rápido, pero los riesgos son muy reales y a menudo subestimados y ahora estoy hospitalizado porque no he podido caminar durante 3 semanas haciendo esto. Última publicación de Amy Louise, vía Facebook

La familia de Amy Louise lanzó una campaña en GoFundMe no solo para cubrir los gastos funerarios, sino también para hacer un llamado a las autoridades del Reino Unido a endurecer las leyes que regulan la venta y distribución del óxido nitroso .

