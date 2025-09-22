Querida influencer de 26 años muere tras enfermarse en su propia boda y entrar en coma: ¿De quién se trata?

Hace unos meses, la muerte del futbolista Diogo Jota a unos días de haber celebrado su boda, generó consternación a nivel mundial.

Tras la desgracia, ahora una conocida creadora de contenido digital, falleció dos días después de casarse . El repentino desenlace ha generado conmoción en redes sociales, pues se enfermó el mismo día en que contrajo matrimonio con su pareja. ¿Cuál fue la causa de su hospitalización?

¿Quién es la famosa influencer que murió a dos días de llevar a cabo su boda?

Adna Rovčanin-Omerbegović nació en 1999 en Bosnia y Herzegovina. Desde temprana edad, manifestó una vocación clara por el bienestar de los demás, lo que la llevó a formarse como enfermera.

Durante varios años, se desempeñó como enfermera en el Centro de Salud de la Ciudad Antigua, en Sarajevo, donde brindó atención a la comunidad y participó activamente en proyectos de salud pública.

Al mismo tiempo que desarrollaba su carrera en el área de la salud, Adna fue alimentando otra de sus grandes pasiones: el maquillaje y el cuidado estético. Lo que inicialmente fue una afición se transformó en una actividad profesional paralela. Con el paso del tiempo, logró establecer su propio salón de belleza en Sarajevo, desde donde ofrecía servicios de maquillaje, tratamientos faciales y asesoría estética.

Fue precisamente en este contexto en el que comenzó su camino como creadora de contenido digital. A través de sus redes sociales, compartía tutoriales de maquillaje, reseñas de productos, consejos para el cuidado de la piel y hábitos de vida saludables , conectando con una audiencia creciente que valoraba tanto su conocimiento como su autenticidad.

Te puede interesar: Muere influencer a los 27 años tras enfrentar agresivo cáncer que afecta solo al 1% de la gente

Adna Rovcanin, influencer / Redes sociales y canva

¿Por qué la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović murió tras ser hospitalizada el día de su boda?

Lo que debía ser uno de los días más felices de su vida terminó en una tragedia inesperada. Adna Rovčanin-Omerbegović, una influencer bosnia de 26 años, murió el pasado 15 de septiembre, apenas 48 horas después de haber celebrado su boda en el Hotel Hollywood, en la localidad de Ilidža.

Durante la recepción, Adna sufrió una descompensación que obligó a interrumpir el evento y trasladarla de urgencia a un hospital cercano. Allí, su estado de salud se deterioró rápidamente hasta caer en coma. A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarla, falleció dos días después.

El hecho fue confirmado por el medio local Dnevni Avaz, y desde entonces ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, familiares y conocidos. La noticia impactó no solo por lo inesperado del deceso, sino también por el contexto en el que ocurrió: en plena celebración de su matrimonio.

Te puede interesar: Muere querida influencer tras perder la batalla contra el cáncer; estaba a días de cumplir 22 años

Adna Rovcanin, muere tras boda / Redes sociales y canva

¿Qué han dicho las autoridades sobre la muerte de la influencer Adna Rovčanin-Omerbegović?

El sepelio de Adna Rovčanin-Omerbegović se llevó a cabo en la ciudad de Bara, donde cientos de personas se congregaron para despedirla. La masiva asistencia reflejó no solo el cariño de sus seguidores y amigos, sino también el impacto que tuvo su figura pública en la sociedad bosnia.

En paralelo, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer la causa de su repentina muerte . La policía local confirmó que se está realizando una autopsia para determinar si existieron factores médicos o externos que contribuyeran a su fallecimiento. Por ahora, la falta de información clara ha dado pie a múltiples especulaciones en redes sociales.

Su muerte no solo ha dejado un vacío en su familia y comunidad, sino también entre los miles de seguidores que la acompañaban en su día a día en el mundo digital.

Mira: Muere reconocida influencer en México, tras brutal accidente con un camión de asfalto caliente