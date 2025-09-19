Muere querida influencer tras perder la batalla contra el cáncer; estaba a días de cumplir 22 años

Otra tragedia se cierne en el mundo de las redes sociales. Y es que, hace poco, se confirmó la muerte de Tayta Games, una influencer que se hizo famosa por grabarse jugando videojuegos, a poco de cumplir 22 años. La joven llevaba un tiempo luchando contra el cáncer de colon.

La noticia fue confirmada por su padre, Elton Dirt Ransom, quien, a través de Facebook, comunicó que la creadora de contenido falleció el pasado 17 de septiembre en el hospital.

¿De qué murió Tayta Games, influencer de videojuegos?

De acuerdo con el mensaje compartido por el padre de la joven, el cáncer de colon que padecía La’tayvia Deshay Ransom, nombre real de Tayta Games, empeoró en las últimas semanas, hasta el punto de hacer metástasis en el hígado.

Si bien estaba recibiendo atención médica y la familia, incluyendo la propia influencer, tenían la esperanza de que pronto se recuperaría, desafortunadamente, la enfermedad acabó con su vida.

“Mi hija mayor falleció esta mañana. Mi bebé tenía cáncer de colon que le salpicaba a su hígado. La’tayvia Deshay Ransom habría cumplido 22 años en 9 días. Llevo dos días en el hospital la semana pasada rezando por lo mejor. Hablar con ella me hizo tan optimista. Maldición, no puedo creer que haya perdido a mi hija”, manifestó.

Cabe destacar que Tatya siempre fue abierta sobre su enfermedad y le compartía a sus seguidores algunos detalles de su proceso. Su último video data de hace cinco meses. En dicho clip, la joven explicaba que no podía estar tan activa en su canal debido a los tratamientos.

“¡Estoy bien! No he estado publicando porque sufro los efectos secundarios de la quimio”, expresó.

¿Cómo despidieron a Tayta Games, influencer de videojuegos?

Hace algunas horas, los allegados de la influencer subieron un video a su canal de YouTube, titulado “Lo siento, Gaytas”. En el clip, hablan de la trayectoria de Tayta Games en redes sociales y el gran dolor que les causa su pérdida.

“Es verdad, Tayta ya no está, pero sigue aquí. Solo porque no vemos su cuerpo físico, eso no significa que no esté aquí, su legado sigue”, manifestó, al mismo tiempo que mostraba una placa que le dio YouTube por los 100 mil suscriptores.

Aunque se dijeron muy dolidos por esta pérdida, aseguraron que no están del todo tristes, ya que, para ellos, Tayta todavía vive a través de los buenos recuerdos: “Fue la persona más dulce que haya conocido”, expresó.

La publicación se llenó de comentarios de fans lamentando el deceso de la joven y deseándole todo lo mejor a la familia para que puedan vivir su duelo de forma tranquila.

¿Quién era Tayta Games, influencer de videojuegos?

La’tayvia Deshay Ransom, mejor conocida como Tayta Games, era una influencer de 21 años.

Nació el 26 de septiembre de 2003, en Estados Unidos.

Comenzó su carrera en internet hace un par de años. Hacía videos y transmisiones en vivo relacionados con los videojuegos.

En su cuenta de YouTube tiene cerca de medio millón de suscriptores. En tanto que, en Instagram, registra más de 250 mil.

Se desconoce si tenía pareja o hijos, ya que solo usaba sus redes sociales para hablar de videojuegos y, muy a grandes rasgos, de su tratamiento contra el cáncer de colon.

