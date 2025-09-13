Muere influencer Marian Izaguirre a una semana de haber sido encontrada en estado crítico, ¿qué le pasó?

A una semana de haber sido localizada con vida, pero en estado crítico en un hotel al norte de Morelia, la influencer de 23 años, Marian Izaguirre, murió. La joven se encontraba hospitalizada y en el área de terapia intensiva.

Marian Izaguirre / Redes sociales

¿Cómo fue el caso de la influencer Marian Izaguirre?

Todo comenzó el pasado 1 de septiembre. Flor Marian Izaguirre Pineda fue reportada como desaparecida. De acuerdo con su ficha de búsqueda, la joven abordó un vehículo Kia Río color rojo, en las inmediaciones de Uruapan, Michoacán, alrededor de las 6 pm.

Al no poder localizarla, los familiares pusieron la denuncia correspondiente, por lo que las autoridades activaron la alerta Alba, un protocolo que se usa cuando una mujer desaparece.

En aquel entonces, se dijo, de manera extraoficial, que había desaparecido junto con otras dos mujeres que, presuntamente, serían sus familiares. Sin embargo, esto nunca fue confirmado.

Tras varios días de angustia, la joven fue encontrada con vida, pero en estado crítico en un hotel de Morelia, durante la noche del 6 de septiembre, por lo que fue trasladada al Hospital de la Mujer para su atención inmediata. Aún se desconoce si fue sustraída a la fuerza o acudió a aquel lugar por voluntad propia.

Desafortunadamente, hoy 13 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM) dio a conocer que la joven murió.

¿De qué murió la influencer Marian Izaguirre?

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por las autoridades, la influencer Marian Izaguirre tuvo varias complicaciones de salud por sus heridas, que derivaron en una muerte cerebral. Los familiares aceptaron desconectarla del soporte vital el pasado 12 de septiembre, y se inició el protocolo para donar sus órganos.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio a las diligencias correspondientes… El Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”, expresaron.

Hasta el momento, no se han reportado más avances en el caso para dar con el o los responsables. En tanto que sus fans han usado las redes sociales para exigir justicia por su deceso.

Por otra parte, sus familiares no han dado más declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

¿De qué murió la influencer Marian Izaguirre? / Redes sociales

¿Quién era la influencer Marian Izaguirre?

Marian Izaguirre era una creadora de contenido de 23 años. Empezó su carrera en internet en 2018 y su contenido se especializaba en moda, belleza y estilo de vida. Contaba con un fuerte séquito de fans.

Tan solo su cuenta de TikTok cuenta con 4 millones de seguidores. En tanto que, en Instagram, tiene 319 mil. En sus redes sociales, se definía como una persona auténtica y divertida.

Se encontraba soltera y, hasta donde se conoce, no tenía hijos. Su última publicación en internet data del 31 de agosto, en la que se le veía lucir un maquillaje de payaso, mientras sonaba de fondo el tema ‘Frente a frente’ de Jeanette.

