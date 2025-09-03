Querida influencer es reportada como desaparecida en Uruapan, ¿quién es Marian Izaguirre y qué le pasó?

Las redes sociales se han visto conmocionadas tras la repentina desaparición de Flor Marian Izaguirre Pineda, más conocida en redes sociales solo como Marian Izaguirre, una influencer de 23 años, originaria de Uruapan, Michoacán. Esto es todo lo que se sabe.

No te pierdas: ¿Jezzini murió? El influencer reaparece en redes y lanza misterioso mensaje sobre su ausencia

¿Qué se sabe sobre la desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Uruapan?

Hace algunas horas, se emitió la ficha de búsqueda de la influencer Marian Izaguirre y se activó la alerta Alba, un protocolo que se emplea cuando una niña, adolescente o mujer desaparece.

De acuerdo con la ficha, la creadora de contenido fue vista por última vez el pasado lunes 1 de septiembre, alrededor de las 6 pm, tras abordar un vehículo Kia Río color rojo, en las inmediaciones de Uruapan, Michoacán.

Se especifica que Marian vestía un pantalón de mezclilla claro, una blusa negra y una chamarra beige, así como botas beige y joyería de fantasía en forma de corazón.

Tras no poder localizarla, los allegados de la joven interpusieron la denuncia correspondiente y las autoridades pidieron la ayuda de la ciudadanía para su localización, pues se teme que haya sido víctima de algún delito.

Hasta el momento, no hay pistas sobre su paradero o si existe algún sospechoso del hecho. En tanto que sus seguidores han exigido a la Fiscalía que se le ponga especial atención a este caso y puedan localizarla con vida.

De forma extraoficial, se ha dicho que la joven desapareció junto con otras dos mujeres que, presuntamente, serían sus familiares. No obstante, esta información no ha sido confirmada, por lo que esto se queda en calidad de rumor.

Marian Izaguirre / Redes sociales

Te podría interesar: ¿El Temach se “vendió” a los Aguilar? Influencer explica por qué Ángela Aguilar es “mejor” que Cazzu

¿Cuál fue la última publicación de la influencer Marian Izaguirre?

Tras la desaparición de Marian Izaguirre, se ha viralizado la última publicación que compartió en TikTok unos días antes del suceso. Dicho post data del 30 de agosto y la muestra con maquillaje de payaso, haciendo lip sync (sincronización vocal) con la canción ‘¿Por qué te vas?’ de la cantante Jeanette.

“Todas las promesas de mi amor se irán contigo, ¿por qué te vas?”, se lee en la descripción del video, el cual ya cuenta con miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios en los que internautas piden ayuda para su pronta localización. Estas son algunas opiniones de los usuarios:

“Espero que aparezca pronto”

“Se ve que la chica es buena persona”

“Está desaparecida junto con su prima y tía, dicen”

“Y sus amigos ni están preocupados”

“Que un influencer famosos dé a conocer su caso”

“Debe estar bien”

“¿Qué está haciendo la Fiscalía?”

¿Quién es Marian Izaguirre, influencer desaparecida en Uruapan, Michoacán?

Flor Marian Izaguirre Pineda, conocida solo como Marian Izaguirre, una creadora de contenido de 23 años, originaria de Uruapan, Michoacán. Ganó notoriedad en redes sociales por sus videos de moda, belleza y estilo de vida. Empezó su carrera como influencer en 2018.

Su cuenta de TikTok tiene casi cuatro millones de seguidores, mientras que en Instagram, cuenta con 319 mil. En sus plataformas, se describía como una persona divertida y auténtica que le gustaba estar a la moda.

Se desconoce si tenía pareja o hijos. Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones se dijo deseosa de conocer a un buen hombre, por lo que se puede intuir que era soltera. Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado públicamente sobre su desaparición,

Mira: ¿El supuesto padre del hijo de AimeP3 rompe el silencio? La influencer responde con fuertes declaraciones