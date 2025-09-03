¿Jezzini murió? El influencer reaparece en redes y lanza misterioso mensaje sobre su ausencia

El influencer Jezzini encendió las alarmas por los rumores de su presunta muerte. Luego de que el creador de contenido desapareció repentinamente de las redes sociales, sus fieles seguidores no tardaron en especular si algo grave le sucedió. Esto debido a la apariencia de sus respectivos perfiles. Sin embargo, el famoso reapareció y no tardó en desmentir todas las especulaciones de su supuesto deceso en un comunicado.

Cabe recordar que la ausencia de Jezzini causó total revuelo en las redes sociales, ya que todo sucedió luego de que el creador de contenido compartiera que acudiría a una terapia de hipnosis para dejar de fumar. ¿Qué le pasó a Jezzini?

¿Por qué Jezzini que fue reportado como ‘desaparecido’ en redes sociales?

A partir del pasado 15 de agosto, las cuentas de TikTok, Instagram y X de Jezzini fueron eliminadas o quedaron completamente vacías, sin ninguna publicación visible.

Muchos de sus seguidores se preguntaron si había sido víctima de un hackeo o si se trataba de una estrategia deliberada. Sin embargo, no hubo explicación alguna por parte del influencer.

Aunado a lo anterior, la foto de perfil de la cuenta de TikTok de Jezzini causó controversia, dado que cambió a una imagen completamente negra y la Instagram tampoco pasó desapercibida, dado que se trataría del rostro de alguien, aparentemente, desfigurado.

¿Qué dijeron sobre la muerte de Jezzini? El creador de contenido desmiente especulaciones

Luego, la incertidumbre aumentó, dado que el presunto hermano de Jezzini publicó un video en el que explicó que la familia prefiere mantener la situación del influencer en privado, sin dar más detalles de su paradero.

“Quise hacer este video por lo del asunto de lo de mi hermano, es un asunto que mi familia y yo queremos mantener lo más hermético posible, así que, pues bueno, pronto ya sabrán”. Supuesto hermano de Jezzini

Lo de Jezzini y dejo de ser gracioso, su hermano subió esto y luego borro y en los comentarios (de otro video) dice eso... pic.twitter.com/ig9WKR8eUI — ﾟ｡･*.☆ℳ𝒶𝓇 ☆.⁠*⁠･⁠｡ﾟ🍓 (@3Marceline) August 22, 2025

Tras ser reportado por usuarios como ‘desaparecido’, algunos de sus seguidores se unieron para obtener más información sobre el influencer, quien se destacaba por ser totalmente activo en las redes sociales. Incluso, hicieron una cuenta de Instagram de nombre ‘Jezzini regresa’, en la que compartieron las actualizaciones de lo que se conocería de su paradero.

Lo anterior desató más conmoción entre sus seguidores y los usuarios consideraron la posibilidad de que Jezzini, supuestamente, habría perdido la vida. Estos fueron algunos comentarios:

“¿Dónde está Jezzini?”

“¿Qué le pasó a Jezzini? No me digan que murió”

“¿Jezzini está vivo?, por qué ya no existe en redes”

“Puede que Jezzini haya pasado a mejor vida”

“No ma, ahora sí me preocupó Jezzini”

En medio de las fuertes especulaciones sobre su presunta muerte, el creador de contenido reapareció en redes sociales y esto fue celebrado, aunque no dejó tranquilos a todos sus seguidores por la ‘anormalidad’ de su mensaje.

¿Qué dijo Jezzini sobre los rumores de su muerte?

A través de su cuenta de Instagram, Jezzini reapareció en redes sociales con un comunicado considerado por usuarios como enigmático. Esto fue lo que dijo:

“Hey, estoy muy bien, muy bien … Si te preocupaste, perdón. Si me extrañaste, yo también. Si me estás dando mi espacio, gracias... Me fui un rato porque exploté. Fue una explosión tranquila, un despertar. En 3, 2, 1… abrí los ojos y vi todo desde otro lugar. Las luces de la casa embrujada se prendieron y el fantasma resultó ser una sábana; la bruja, un maniquí”, Jezzini

El famoso desmintió puntualmente los rumores de su supuesta muerte y dejó claro que, todo este tiempo, se la pasó “haciendo cosas simples”.

“Desde que me fui he estado haci endo cosas simples:



﻿﻿respirar

caminar

﻿﻿gritarle al mar

escribir

ver vacas

pensar en esa cierta inocencia que los años me robaron. Una inocencia que es en realidad un valemadrismo que se nos arrebató cuando la vida de repente se trató sobre tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio”, escribió.

“A lo mejor, todo esto se trata de un retorno a esa inocencia. Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento, ¿me cacharías en el viento? Jezzini”, concluyó.

Aunado a este polémico mensaje, Jezzini escribió en su descripción: “Hasta pronto”.

Lo anterior no pasó desapercibido por usuarios en redes sociales, aunque celebraron el regreso de Jezzini a su Instagram, hubo quienes señalaron que habría un mensaje oculto en su comunicado, en el cual posiblemente haría una llamada de auxilio. ¿Será?

No obstante, la mayoría se alegró de que Jezzini dejara claro que los rumores sobre su muerte solo se trataban de especulaciones FALSAS.

Así lo dijo Jezzini:

¿Quién es Jezzini, el influencer que estuvo desaparecido de las redes sociales?

Jezzini, cuyo nombre real es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, es un influencer y creador de contenido mexicano, nacido en Monterrey en 1993. Se hizo popular en TikTok durante la pandemia gracias a su estilo cómico y espontáneo para contar anécdotas.

Ha logrado entrevistar a celebridades como Margot Robbie y Ryan Gosling, participó como actor en la serie ‘Bienvenidos a la familia’ (2025) y en el video musical de Morat y Camilo. Además, creó la miniserie web '¡PTM! – Puras tragedias millennial’.

Aunque el influencer Jezzini estudió Ingeniería Industrial, su verdadera pasión es la actuación y la narrativa. Es políglota (habla español, inglés, francés y portugués) y hoy es una de las figuras digitales mexicanas más reconocidas por su autenticidad y humor.