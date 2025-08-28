¿Lupita TikTok terminó con Ricardo N tras muerte de su bebé?: “Estoy pasando este momento bien feo”

A tres meses de la trágica muerte de su bebé, Lupita TikTok reaparece y, entre otras cosas, confiesa que pasará con su pareja, Ricardo N, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva tras ser acusado de tres delitos: feminicidio, violencia intrafamiliar y un delito equiparable a la violación en contra de una persona vulnerable.

Lupita TikTok / Redes sociales

Lee: Lupita TikTok estrena casa tras la muerte de su hija: fans celebran, pero advierten sobre su mánager

¿Por qué detuvieron a Ricardo N, pareja de Lupita TikTok?

El caso de la bebé de Lupita TikTok comenzó a finales del pasado abril. En aquel entonces, se reportó que la menor, quien tenía tan solo unas semanas de nacida, había sido hospitalizada de emergencia. En ese entonces, se informó que presentó un cuadro de deshidratación y posible desnutrición.

También se dijo que las autoridades comenzarían a investigar una posible negligencia, por lo que se mencionó la probabilidad de que la niña pasara a resguardo de la autoridad. Lupita siempre negó haber “descuidado” a su pequeña.

Desafortunadamente, la menor falleció días después de haber sido hospitalizada. En tanto que su padre, Ricardo ‘N’, fue detenido el 10 de mayo por una acusación de un delito equiparable a la presunta violación en contra de una persona vulnerable, quien sería Lupita TikTok.

Asimismo, se le imputó el delito de presunto feminicidio y violencia intrafamiliar. De acuerdo con lo reportado en ese momento, se sospecha que el hombre , presuntamente, pudo tener responsabilidad en la muerte de su hija.

“Las autoridades han considerado que la niña nació en óptimas condiciones de salud, fue entregada a sus padres. Sin embargo, dos semanas después fue llevada con un severo cuadro de deshidratación, con una infección general y también con temperatura, signos de que no era bien atendida y todo eso desencadenó finalmente el fallecimiento de la pequeña”, informó un colaborador del medio Telediario.

Todo esto generó mucha incertidumbre sobre el futuro de la relación entre Lupita TikTok y Ricardo ‘N’. Cabe destacar que, tras el deceso de su hija, la influencer ha limitado sus interacciones en redes sociales, así como sus apariciones en público.

Lupita TikTok y Ricardo Medellín / Redes sociales

No te pierdas: Papá de Lupita TikTok estalla contra Ricardo ’N’, esposo de la tiktoker: “Él fue el que hizo daño”

¿Lupita TikTok y su pareja, Ricardo ‘N’, se separan tras la muerte de su bebé?

Hace algunas horas, Lupita TikTok compartió un video manifestando cómo se encuentra tras la muerte de su hija y la detención de su “esposo”. Además de externar lo duro que ha sido sobrellevar su duelo, afirmó que se ha sentido sola desde que Ricardo fue arrestado.

“Fue muy difícil lo que pasé en esos momentos, no estaba nadie, estaba sola. Le marqué a mi mamá, a James, a todos. Sentí bien feo cuando me sacaron. (Les dije): ‘no me separen de él.’ Yo le dije a Ricardo: ‘no me dejes’” Lupita TikTok

Y es que, pese a todo, Lupita dejó ver que confía en la inocencia de su “marido” y espera que muy pronto sea exonerado para estar con él en estos momentos tan complicados.

“Ahorita sí estoy pasando este momento bien feo y traigo un chingo de pensamientos y sentimientos, también recuerdos de mi hija, de mi esposo. Lo extraño mucho, mucho, mucho… ya lo ocupo aquí. Cuando salga mi esposo, lo quiero llevar conmigo”, expresó.

La influencer contó que, a pesar de la insistencia, no le permiten ver a Ricardo, por lo que se siente muy preocupada por cómo estará actualmente: “No me dejan verlo y yo lo quiero ver en persona… Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando”, externó.

¿Quién es Ricardo ‘N’, pareja de Lupita TikTok?

Ricardo N es un influencer que ganó notoriedad por su escandaloso romance con Lupita TikTok.

Actualmente, tiene 47 años.

Su noviazgo con Lupita TikTok ha sido criticado, principalmente, por la diferencia de edad. Y es que la influencer tiene 22 años. Él es más de 20 años mayor que ella.

Estuvo casado anteriormente. En su momento, dijo que había contraído matrimonio cuando tenía 39 años, con una chica de 14 años. Aunque después corrigió y dijo que realmente se casó a los 29, sus palabras causaron mucha polémica.

En su momento, circuló el rumor de que Ricardo era tío biológico de Lupita. Esto fue desmentido por ambos.

Actualmente, se encuentra bajo prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes por su caso. Se desconoce cuándo será la audiencia.

Mira: Los motivos por los que el esposo de Lupita TikTok sería investigado por las autoridades ¿De qué lo acusan?