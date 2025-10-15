Fede Dorcaz: Productora de Hoy llorando le dice adiós y revela cómo ayudará a sus padres tras el asesinato, VIDEO

Este 14 de octubre, en “Funerales Lozano” de la alcaldía Miguel Hidalgo, familiares, amigos y colegas de Fede Dorcaz se reunieron para darle el último adiós al modelo argentino, quien murió el 9 de octubre en un presunto intento de asalto en el Anillo Periférico.

La productora de “Hoy”, Andrea Rodríguez, asistió al servicio y conmovió a todos al prometer apoyo económico a los padres de Fede, quienes viajaron desde Argentina para despedirse de su hijo. Además, reveló que la producción está organizando una colecta para cumplir la última voluntad del joven: que sus restos sean repatriados a su país natal.

¿Qué dijo Andrea Rodríguez sobre el apoyo a los padres de Fede Dorcaz?

Andrea Rodríguez la productora del matutino “Hoy” llegó al servicio funerario para despedir a Fede Dorcaz y acompañar a su familia. TVNotas estuvo presente y ante nuestras cámaras, la productora confirmó que brindará apoyo económico a los padres del modelo, quienes enfrentan el dolor de perder a su hijo en un país extranjero.

“Ya esto lo hemos platicado en otras ocasiones. Hoy solo venimos a darle un abrazo a la familia y a hacer un rezo por Fede” Andrea Rodríguez

Aunque no ha tenido contacto directo con los padres de Fede Dorcaz, Andrea aseguró que ha estado en comunicación con ellos a través del representante del modelo:

“La verdad es que todo ha sido por vía WhatsApp, todo ha sido por vía su representante. No tengo el gusto de conocer a sus papás. Al final con ellos hice algunas cosas, me han dicho que están muy agradecidos por todo lo que hemos hecho”. Andrea Rodríguez

La productora también mencionó que su principal preocupación es que la familia y la novia de Fede, la influencer Mariana Ávila, estén bien y logren repatriar el cuerpo: “Espero que todo esté bien y que lo mejor es que Mariana esté bien, los papás estén bien y se logre lo que están queriendo, ¿no?, que es hacer la repatriación del cuerpo”.

¿Qué pasará con el lugar de Fede Dorcaz en Las estrellas bailan en Hoy?

Andrea Rodríguez también habló sobre el lugar que ocupaba Fede Dorcaz en el reality de baile del programa “Hoy”. Aseguró que, como homenaje, su número seguirá presente en la competencia.

“Ahí sigue el número 13. Es el número 13 de Las estrellas bailan en Hoy. Gracias”. Andrea Rodríguez

Este gesto simbólico busca honrar la memoria del joven modelo, quien se había ganado el cariño del público y de sus compañeros por su carisma y energía.

¿Padres de Fede Dorcaz buscan la repatriación de su cuerpo según su última voluntad?

Días antes de la muerte de fede dorcaz , Andrea Rodríguez reveló que Fede Dorcaz tenía un deseo muy claro: que sus restos fueran llevados a su natal Argentina. Para cumplir con esa voluntad, la producción de “Hoy” está organizando una colecta interna.

“Sí hay un Gofund para juntar dinero para que Fede pueda cumplir su última voluntad y él quiere terminar allá en Argentina. Sí se está haciendo, nosotros, la producción, estamos haciendo una vaquita para mañana poder entregarle el dinero que hayamos juntado”, declaró en entrevista con Edén Dorantes.

Este gesto ha sido aplaudido por los seguidores del programa y por quienes conocieron a Fede, quien dejó una huella imborrable en el matutino y en “Las Estrellas bailan en Hoy”.