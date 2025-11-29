¿Pato Borghetti vuelve como cantante? Tras dejar ‘VLA’, recuerdan su carrera musical y ¡su dueto con Yuridia!

Esta semana, Pato Borghetti sorprendió a todos al anunciar su salida de ‘Venga la alegría’, tras 9 años de fungir como conductor. Casi al final de la transmisión del pasado 24 de noviembre, la celebridad se despidió del matutino, asegurando sentirse muy agradecida por todos los momentos que vivió.

El pronto exconductor de ‘Venga la alegría’ aseguró que próximamente se le vería en otros proyectos. Si bien no especificó cuál sería, las especulaciones no faltaron. Una de las teorías que surgieron sobre su salida fue que volvería a la música, pues, si bien es más conocido por ser actor y conductor, también tuvo su faceta de cantante, ¡Aquí te la recordamos!

Pato Borghetti / Redes sociales

¿Por qué Pato Borghetti dejó ‘Venga la alegría’?

En su discurso de despedida, Pato Borghetti contó que el próximo 19 de diciembre sería su último día en el matutino de TV Azteca. Afirmó que fue una “decisión complicada”, pero que quiere otros proyectos en puerta, principalmente uno en 2026.

“El día 19 de diciembre será mi último programa en Venga la alegría, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en Venga la alegría todos los días con ustedes”, expresó.

Si bien no dio detalles, adelantó que continuará trabajando para la televisora, descartando así los rumores sobre un posible cambio a otra cadena. Incluso mencionó que se le verá en TV Azteca el próximo año, pero no quiso dar detalles.

Por otra parte, el periodista Hugo Maldonado señaló que, presuntamente, Pato estaría en un reality llamado ‘Apostarías por mí’, un concurso que reúne a varias parejas que enfrentarán pruebas físicas y emocionales para ver qué tan fuerte es su vínculo. El show estaría siendo producido por la misma televisora.

En tanto que Ana María Alvarado reportó que, supuestamente, la verdadera razón de la salida de Pato sería que tanto él como su familia se mudarían a Miami. Especuló que, probablemente, su esposa Odalys Ramírez también podría salir de su programa en Televisa.

Pato Borghetti / Redes sociales

¿Cómo fue la carrera de Pato Borghetti como cantante?

Aunque muchos conocen más a Pato Borghetti por ser actor y conductor, también se llegó a desempeñar como cantante. De hecho, así fueron sus inicios en el espectáculo. Y es que en los años 80, a los 14 años, fundó su propio grupo de rock en su natal Argentina.

Cuando llegó a México en búsqueda de mayores oportunidades, logró entrar a la telenovela musical ‘DKDA: Sueños de juventud’. Participó en el álbum del melodrama. Posteriormente, sacaría dos discos más:

Patricio Borghetti (2002)

Eternamente (2006)

El presentador nunca mencionó los motivos por los que se alejó de la música. Se sabe que lo hizo de forma gradual hasta que, en algún punto, solo se le relacionó con la conducción y actuación.

Pato Borghetti / Redes sociales

Así fue el dueto de Pato Borghetti y Yuridia

Quizá una de las canciones más conocidas de Pato Borguetti es ‘Eclipse total del amor’, el cover en español del tema ‘Total eclipse of the heart’, junto a Yuridia. El sencillo salió en 2006 y formó parte del disco de la exacadémica ‘Habla el corazón’.

La cantante nunca explicó por qué escogió a Pato para que fuera su compañero en la colaboración. Sin embargo, la adaptación fue muy bien aceptada y es una de las favoritas del público.

Pese a que, para muchos, el conductor tiene una “buena voz”, este nunca ha dado señales de querer regresar a la música.

