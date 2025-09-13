Pato Borghetti reaparece en redes sociales tras hospitalización: ¿Regresará a ‘Venga la alegría’?

La mañana de hoy, viernes 12 de septiembre, el mundo del espectáculo se sacudió con la noticia de la hospitalización de Patricio “Pato” Borghetti, conductor de Venga la alegría. La noticia fue dada a conocer en plena transmisión en vivo del matutino de Azteca, generando preocupación entre sus seguidores y colegas del medio. ¿Regresará a Venga la alegría?

¿Por qué Pato Borghetti, conductor de Venga la alegría, fue hospitalizado de emergencia hoy, 12 de septiembre?

Momentos de tensión se vivieron en Venga la alegría este viernes 12 de septiembre, los seguidores del programa matutino fueron sorprendidos con una noticia preocupante. Ricardo Casares abrió la transmisión con un anuncio que dejó a más de uno con un nudo en la garganta: Patricio “Pato” Borghetti se encuentra hospitalizado.

Aunque no se revelaron las causas exactas de su internamiento, los conductores expresaron su preocupación al aire y le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

La noticia generó gran impacto entre los fans, quienes ya habían notado la ausencia de Borghetti en las últimas emisiones. Si bien se sabía que había viajado recientemente por Europa, pocos esperaban que su retorno se viera empañado por un problema de salud.

Te puede interesar: Grettell Valdez, devastada, dice adiós a su hijo con Pato Borghetti por poderosa razón: “No dejo de llorar”

Los conductores de espectáculos de Venga la alegría anunciaron la hospitalización de Patricio Borghetti en plena transmisión.

¿Pato Borghetti regresara a Venga la alegría tras ser hospitalizado? El conductor lo revela

Después de la preocupación que generó la hospitalización de Pato Borghetti la mañana de este viernes 12 de septiembre, el conductor reapareció en su cuenta de Instagram y aclaró ciertos puntos de su salud, así como su regreso a Venga la alegría. ¿Lo veremos de nuevo en los foros de TV Azteca?

Mediante un post en sus redes sociales, Borghetti agradeció las muestras de cariño y acompañó diciendo lo siguiente:

Bueno, ya estamos en casa muy contentos, ya pasó el susto mayor, pero salió todo súper bien. Voy a tomarme un ratito para agradecerle a toda la gente que me escribió con muestras de cariño y de apoyo, de verdad que se siente muy lindo. (...) Espero el lunes ya poder ir al programa, creo que sí, la recomendación del doctor es que vaya con calma. Pato Borghetti, vía Instagram

Por último, reiteró que lo más difícil ya pasó y que ahora se enfocará en recuperarse de manera tranquila, pero dejó entrever que su regreso al programa puede ser este mismo lunes .

Lee: Odalys Ramírez, entre lágrimas, despide a un querido miembro de su familia: “Ha sido un día devastador”

¿Odalys Ramírez su pareja, estuvo con Pato Borghetti tras ser hospitalizado?

Pocas horas antes de que se diera la noticia en televisión, Patricio “Pato” Borghetti publicó una historia en su cuenta de Instagram desde la cama de un hospital. En la imagen aparece recostado, con buen ánimo, y acompañado de un mensaje que refleja una actitud positiva ante lo que está viviendo: “Parada obligatoria, pero aquí seguimos” , escribió el conductor originario de Argentina.

Poco después, Borghetti compartió una nueva historia en la que se le ve acompañado por su actual pareja, Odalys Ramírez, quien funge como conductora de La casa de los famosos México 2025.

En la fotografía, ella aparece sentada a su lado, mostrándole su apoyo incondicional. El conductor aprovechó el momento para dedicarle un tierno mensaje: “Todo es más fácil contigo”, y la describió con cariño como “mi enfermera linda”.

Te puede interesar: Ninel Conde ignora a Odalys Ramírez en conferencia de La casa de los famosos México 2025, VIDEO