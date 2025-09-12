Pato Borghetti es hospitalizado de emergencia; Venga la alegría interrumpe su transmisión para dar la noticia

La noticia cayó como balde de agua fría en pleno programa en vivo: Patricio Borghetti uno de los rostros más queridos de Venga la alegría fue hospitalizado de manera repentina. Su compañero Ricardo Casares fue el encargado de confirmar lo sucedido frente a los millones de espectadores del matutino, desatando una ola de incertidumbre en redes sociales. ¿qué pasó? ¡esto es lo que se sabe!

Lee: Odalys Ramírez cuenta cómo fue su acercamiento con Grettell Valdez, ex de Patricio Borguetti

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Pato Borghetti, conductor de Venga la alegría, hoy 12 de septiembre?

¡Se encendieron las alarmas en Venga la alegría! Hoy, viernes 12 de septiembre, los fans del matutino se llevaron una sorpresa nada grata cuando Ricardo Casares abrió la emisión con una noticia que dejó a todos con el corazón en la mano: Patricio “Pato” Borghetti está hospitalizado.

Aunque no dieron detalles sobre el motivo de su ingreso, los conductores se mostraron visiblemente conmovidos y le enviaron palabras de aliento en vivo. “Un amigo nuestro, muy querido, tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos, Pato, te queremos y te mandamos mucho ánimo”, expresó Ricardo Casares frente a las cámaras.

La noticia cayó como bomba entre los seguidores del matutino, quienes notaron que Borghetti llevaba varios días ausente del programa. Y aunque se sabía que había estado de vacaciones por Europa, nadie imaginaba que su regreso sería directo a una cama de hospital.

Mira: Pato Borghetti recuerda el escándalo con La sirenita y revela petición a Disney: “¡No soy racista!”

Los conductores de espectáculos de Venga la alegría anunciaron la hospitalización de Patricio Borghetti en plena transmisión.

¿Cuál es el estado de salud actual de Patricio Borghetti tras ser hospitalizado?

Horas antes del anuncio en televisión, el propio Pato Borghetti compartió una historia en Instagram desde la cama del hospital. En la imagen se le ve recostado, con buen semblante y acompañado de un mensaje que dejó claro que está enfrentando la situación con optimismo: “Parada obligatoria, pero aquí seguimos”, escribió el conductor argentino.

Minutos después, publicó otra historia donde aparece acompañado por su esposa, Odalys Ramírez, quien actualmente es conductora en La casa de los famosos México. En la imagen, ella está sentada junto a él, brindándole apoyo. Borghetti le dedicó unas palabras llenas de cariño: “Todo es más fácil contigo”, y la llamó “mi enfermera linda”.

Hasta el momento, no se ha revelado el diagnóstico médico, ni el motivo exacto de la hospitalización, pero lo que sí es evidente es que el conductor está siendo atendido y acompañado por su familia. Su actitud positiva ha tranquilizado a muchos de sus seguidores, quienes esperan verlo pronto de regreso en el foro de Venga la alegría.

Mira: Grettell Valdez, devastada, dice adiós a su hijo con Pato Borghetti por poderosa razón: “No dejo de llorar”

El conductor de Venga la alegría sorprendió con esta publicación desde el hospital:

¿Cuándo regresará Patricio Borghetti al programa Venga la alegría?

Por ahora, no hay fecha confirmada para el regreso de Patricio Borghetti al matutino de Venga la alegría . Lo que sí se sabe es que su hospitalización fue “obligatoria” y que continuará bajo observación médica. Su última aparición en redes sociales muestra que está estable y con buen ánimo, lo cual da esperanza a sus fans.

Antes de este episodio, Borghetti había estado de vacaciones con su familia en Europa, visitando lugares como Escocia e Inglaterra, incluso los estudios donde se filmaron las películas de Harry Potter. Su regreso a México fue inesperado y ahora todos esperan que su recuperación sea rápida y sin complicaciones.

