Exreportero de Venga la alegría se burla de La granja VIP tras su despido: “Producción de Temu”

El ambiente de La granja VIP se volvió a encender, pero esta vez fuera del reality, luego de que Gabriel Cuevas, exreportero de Venga la alegría, lanzara una indirecta en redes sociales hacia el reality show que se estrenó hace unas semanas y que ha generado múltiples controversias.

El periodista, quien recientemente fue despedido de la empresa, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una burla hacia la producción a La granja VIP. Su comentario, breve pero contundente, se viralizó rápidamente entre los televidentes y seguidores del programa.

La granja VIP / Redes sociales

¿Qué dijo Gabriel Cuevas, excolaborador de Venga la alegría, sobre La granja VIP?

El excolaborador de Venga la alegría, Gabriel Cuevas, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) la frase “Producción de Temu”, en aparente referencia a la tienda en línea conocida por ofrecer artículos de bajo costo. El comentario fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia la calidad de producción de La granja VIP, el nuevo reality show de Azteca.

El mensaje fue publicado luego de que Cuevas compartiera una serie de publicaciones en las que, aparentemente, se burló de que el programa no alcanzaría el éxito esperado. En uno de sus tweets, el exreportero escribió:

"¿Y si traen a el productor de La granja Brasil?... ¿Quién edita los clips? Le urge creatividad y que narre las historias de manera correcta... Cuando crees que ya viste todo, la Bea no se escucha... Producción de Temu.” Gabo Cuevas

Esta frases desataron una ola de reacciones entre los seguidores del periodista y del reality, quienes debatieron si sus palabras eran una crítica directa o simplemente una observación sobre el formato del programa.

Twitts de Gabo Cuevas / Captura de pantalla

¿Por qué despidieron a Gabriel Cuevas de Venga la alegría?

El nombre de Gabriel Cuevas volvió a ser tendencia meses atrás, cuando trascendió que fue despedido de Venga la alegría por una denuncia interna presentada por un compañero del área de espectáculos. La queja, de acuerdo con versiones, señalaba presuntos casos de violencia y acoso laboral.

Por lo que la Unidad de Género de TV Azteca intervino para investigar la situación y, tras una revisión interna, se habría tomado la decisión de separar a Cuevas del programa Venga la alegría, donde colaboraba desde hacía varios años.

En su momento, el periodista declaró que su salida se debía a “motivos personales y nuevos proyectos”, evitando referirse a la denuncia. Tras su salida, Cuevas ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comenta sobre temas del espectáculo y comparte transmisiones en vivo con excompañeros de medios. Su más reciente publicación. Sin embargo, lo volvió a colocar en el centro de la controversia, especialmente entre los seguidores del reality de TV Azteca.

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Qué hace Gabriel Cuevas tras su salida de Venga la alegría?

Tras su salida de Venga la Alegría, Gabriel Cuevas ha mantenido una presencia activa en redes sociales y en su canal de YouTube, donde comparte transmisiones en vivo y comentarios sobre temas de espectáculos, manteniendo el contacto con su audiencia.

En septiembre pasado, diversos medios como Publimetro y Gluc.mx informaron que el exreportero de espectáculos se integraría al matutino Sale el sol de Imagen Televisión; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente su incorporación. Pese a las controversias, Cuevas ha mostrado en sus redes sociales su renovación profesional, enfocándose en fortalecer su presencia digital.

