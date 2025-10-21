Eleazar Gómez envuelto en polémica en La granja VIP tras su nominación, lo acusan de insultar a la Bea: VIDEO

El ambiente dentro de La granja VIP se tensó aún más tras un comentario que Eleazar Gómez habría lanzado a la comediante, la Bea. El actor, conocido por su participación en telenovelas mexicanas, protagonizó una nueva controversia luego de que usuarios en redes sociales lo acusaran de lanzar un insulto contra ella. ¿Qué dijo el actor?

¿Por qué Eleazar Gómez fue el primer nominado de la segunda semana en La granja VIP?

Aunque Carolina Ross fue la primera en abandonar La granja VIP 2025, su eliminación no marcó el final de su influencia en el reality. En un giro inesperado, la cantante obtuvo un poder especial que le permitió nominar a cualquier participante, una decisión que podría alterar el rumbo de la competencia.

La semana pasada, Eleazar Gómez tuvo la oportunidad de “traicionar” a algún miembro de ‘La granja’, es decir, podía mandar a cualquiera que no estuviera nominado a la placa de nominación. La estrategia llevada a cabo por el actor fue enviar a Carolina a dicha placa, para que posteriormente se convirtiera en la eliminada.

Fue por ello que Carolina Ross, el día de ayer, decidió nominar a Eleazar gracias al poder especial que recibió:

Lo supe cuando él se acercó a mí y me dijo que no iba a sentir mala onda conmigo porque yo lo nominé, pero al final sus acciones me mostraron todo lo contrario. A mí me gusta estar con gente congruente. Carolina Ross al nominar a Eleazar Gómez

Al respecto, el actor comentó que ya anticipaba ser nominado y aseguró que respeta la decisión. “ Aquí estamos y no nos agachamos ”, expresó.

¿Por qué dicen que Eleazar Gómez insultó a la Bea en La granja VIP?

El momento más polémico se produjo cuando Eleazar Gómez se encontró con la Bea dentro de La granja VIP en una habitación donde los participantes pueden usar una computadora para comunicarse con la producción. Aunque el encuentro fue breve y aparentemente cordial, el actor sorprendió al abandonar la sala murmurando algo entre dientes que varios internautas interpretaron como un grave insulto.



“Ay, perdón”, dijo Eleazar al abrir la puerta.

“No, pásale, pásale”, respondió La Bea.

Sin embargo, Gómez se retiró sin ingresar y, según captaron las cámaras y reportaron usuarios en TikTok, habría dicho: “ Que se vaya a la v3r*a ”, con un gesto de molestia alzando la mano.

Aunque la Bea aparentemente no vio el momento, el clip se viralizó rápidamente, provocando una oleada de críticas hacia el actor por una aparente falta de respeto hacia la comediante.

Hasta el momento, ni la producción de La granja VIP ni Eleazar Gómez han emitido una declaración oficial al respecto. Sin embargo, el tema ya es tendencia en plataformas como X y TikTok.

Eleazar N abrió la habitación donde estaba Bea y le dijo “que se vaya ALV”



QUE LE PASAAA, está colapsado#LaGranjaVIP pic.twitter.com/wcbJw14Hei — riv (@ponyoogirl) October 21, 2025

¿Qué polémicas ha protagonizado Eleazar Gómez en La granja VIP?

La llegada de Eleazar Gómez a La granja VIP ha dado mucho de qué hablar, no solo por sus polémicas fuera del reality, si no también por sus acciones dentro del programa, por las que ha sido duramente criticado.

Aquí te compartimos algunos de sus momentos más controversiales en La granja VIP:



Eleazar Gómez hace trampa en dinámica para llegar a la final por la salvación . El actor fue puesto al descubierto por el publico en redes, donde señalaban que había hecho trampa para poder llegar a la final. Tras estas acusaciones, Gómez fue exhibido en la gala y significó su eliminación de la dinámica.

. El actor fue puesto al descubierto por el publico en redes, donde señalaban que había hecho trampa para poder llegar a la final. Tras estas acusaciones, Compañeros nominan a Eleazar Gómez. La gala de nominación fue otro de los momentos clave para el actor ya que, además de ser nominado, la mayoría votó por él y lo tacharon de “tramposo”.

Eleazar Gómez es acusado de comentario “homofóbico” Es que César no lo quiero decir así, pero es el único… ya sabes, también lo quieren mantener ”, aseguró Eleazar. Con un claro guiño a que Doroteo es gay.

Ahora se une este comentario sobre la Bea, en el que aseguran, estaba enfurecido por su segunda semana como nominado.

