Dhasia Wezka estalla vs. Eleazar Gómez por su actitud en La granja VIP: “Siempre serás un golpeador”
La conductora Dhasia Wezka no se quedó callada y lanzó una fuerte crítica a Eleazar Gómez por molestarse de que tomen en cuenta su pasado en el reality 'La granja VIP'.
Eleazar Gómez se convierte en uno de los participantes más polémicos de “La granja VIP”. Su pasado como agresor de la actriz Tefy Valenzuela sigue siendo un tema sensible, no solo para el público, sino también para algunos de los participantes del reality, como Teo González, quien decidió nominarlo por esta razón. A pesar de haber cumplido con su condena y de estar en rehabilitación para superar este capítulo de su vida, el actor ha mostrado incomodidad ante los comentarios que hacen referencia a su pasado.
¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre su pasado con Tefy Valenzuela en La granja VIP?
Teo González nominó a Eleazar Gómez en “La granja VIP” principalmente por razones personales y porque, según él, “traía información de afuera en el corazón”. El influencer no aclaró cuál era pero muchos en redes interpretaron el pasado del actor que fue acusado de violencia por su exnovia Tefy Valenzuela.
Eleazar Gómez dejo claro que no considera justo que se le juzgue por hechos ocurridos fuera del programa, esto lo dijo por Teo, quien lo nominó por esta razón: “No me parece justo que traigas cosas de afuera a este lugar donde estamos conociéndonos todos por primera vez, se me hace injusto”.
Aunque no mencionó puntualmente lo que sucedió con su ex, Tefy, sí dejó claro que no está de acuerdo que hagan juicios de él en la competencia. Pese a que esta posición no fue del total agrado de usuarios en redes sociales.
¿De qué fue acusado Eleazar Gómez y cuánto tiempo estuvo en prisión?
Eleazar Gómez fue arrestado en noviembre de 2020 por el delito de violencia familiar equiparada, tras agredir física y verbalmente a su entonces pareja, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela. Según los reportes policiales y testimonios de la víctima, los hechos incluyeron golpes, mordidas, amenaz4s, etc.
Eleazar Gómez permaneció en prisión por más de cuatro meses, hasta marzo de 2021, cuando obtuvo libertad condicional por tres años. Como parte de su proceso judicial, se declaró culpable dentro de un procedimiento abreviado y se le impusieron varias condiciones: no acercarse a la víctima, asistir a terapia psicológica especializada y realizar una reparación económica por el daño causado.
Además, ofreció una disculpa pública, reconociendo su responsabilidad y expresando arrepentimiento por sus actos.
¿Qué dijo Dhasia Wezka sobre Eleazar Gómez y su participación en La granja VIP?
Dhasia Wezka compartió un video, en redes sociales, en el cual critica que Eleazar Gómez se moleste porque se le menciona su pasado en La granja VIP: “Dice que no le parece justo que le mencionen algo de afuera dentro del reality; creo que hay algo que él debe entender, y me gustaría que cuando salga le llegue este mensaje.”
“No importa en qué parte del mundo estés, siempre serás un golpeador de mujeres; no importa en qué telenovela o reality te encuentres, donde tú te pares siempre serás un golpeador de mujeres”
Wezka agregó que no se trata de un problema menor como una infidelidad o una discusión de pareja, sino de hechos graves de violencia física y psicológica. “Tenía mordidas en la cara, así que hazte responsable de lo que hiciste. Lamentablemente vas a tener que vivir toda tu vida así”, concluyó.
@dhasiawezka
Un golp3ad0r siempre será un golp3ad0r; un vi0l4d0r, siempre será un vi0l4d0r.♬ sonido original - DhasiaWezka
¿Quién es Dhasia Wezka, influencer que arremetió contra Eleazar Gómez, participante de La granja VIP?
- Dhasia Wezka lanzó su canal en 2013, donde compartía contenido enfocado en belleza, moda, estilo de vida y vlogs personales. Su carisma y autenticidad la llevaron a superar los 2 millones de suscriptores. Aunque su canal se mantiene inactivo desde hace algún tiempo, sigue muy presente en redes como Instagram y TikTok.
- Colaboración con MTV: En 2019, Dhasia formó parte del jurado del certamen MTV emergente, compartiendo mesa con artistas reconocidos como Ximena Sariñana y Camilo. Además, ha trabajado como conductora de televisión en varios proyectos de la cadena, consolidando su presencia en el ámbito del entretenimiento juvenil.
- Dhasia también ha incursionado en la actuación. Ha participado en producciones como:"De brutas, nada” (serie de TV, 2019), “Tu mata, yo limpio la sangre” (video, 2019) y"Bichos raros” (video, 2021).
