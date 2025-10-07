Eleazar Gómez estrena novia y el hermano de ella le advierte que no se pase de listo, ¿Amenaza con desvivirlo?

Eleazar Gómez se vuelve a dar otra oportunidad en el amor, ahora con Miriam García, hermana de Ian García, modelo y exintegrante del grupo ‘Wapayasos’. Este no perdió la oportunidad de ponerle las cosas claras al actor, quien es su amigo, tras los antecedentes que ha tenido con algunas de sus exparejas, quienes lo han tachado de supuestamente ser ‘golpeador’.

“Obviamente, le dije a Eleazar Gómez: ‘Cuídala mucho, es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato’ (ríe). De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que por él. Le dije que no se pasara de listo y que fuera una persona tranquila”, dijo.

Eleazar Gómez / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Eleazar Gómez ha sido violento con sus parejas?

De acuerdo con lo observado por Ian, él no percibe a Eleazar Gómez como una persona agresiva, pero no está de más la advertencia: “El tema de la violencia no me consta. Sin embargo, por si llega a ser cierto, le comenté que no quería que se pasara con mi hermana. Los he visto muy bien a los 2 y lo único que me queda es apoyarlos”.

Los suegros de Eleazar no estuvieron totalmente conformes con que su hija eligiera al actor como pareja: “Él me agradeció por ser parte de mi familia y de la vida de mi hermana. Mostró una buena disposición al platicar con mis papás y conmigo. Lo conozco y sé que tiene un alma bonita. Muy dentro de él es un hombre bueno. Mis papás no supieron cómo tomar la noticia, pero al final es decisión de mi hermana. Debemos apoyarla”, indicó.

Eleazar Gómez y Myriam García / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Cómo se conocieron Eleazar Gómez y Miriam García, su nueva novia?

Eleazar Gómez y Miriam García se conocieron gracias a Ian, así se dio el flechazo entre ellos: “Fui el culpable de haberlos presentado. Se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto (ríe)”.

Espera que Eleazar llene las expectativas de su hermana, quien tiene un alto grado de estudios: “Miriam le ha pedaleado durísimo en la vida. Desde que yo era chiquito, siempre ha trabajado. Es una mujer independiente. Se dedica al tema de las computadoras y al software. Ha laborado en empresas grandes de Latinoamérica y Estados Unidos. Eleazar la tiene difícil. Es una pieza grande y a ver si la llena”.

Usuarios de redes sociales han comparado a Miriam con las exparejas del actor y aseguran que no se parece físicamente a ellas, incluso dicen que luce mayor que él. Ian respondió a estos comentarios negativos: “Las comparaciones no tienen nada que ver con mi hermana. Ella es una persona preparada, conoce muchos idiomas, trabajó duro en su carrera. Sabe cómo salir adelante y tiene una hija maravillosa. Es un año más grande que Eleazar. Mi hermana ya sabe de la vida y es muy madura”.

García dijo que, desde el principio, Eleazar supo que Miriam es mamá, porque también le presentó a su sobrina: “Él ya sabía a lo que se enfrentaba. Lo toma de la mejor manera. Si llega a haber una conexión paternal con mi sobrina, adelante, pero ella tiene a su papá”.

El exintegrante de ‘Wapayasos’ considera que con esta relación el cantante podría sentar cabeza: “A Eleazar le ayudará juntarse con una persona que lo jale a hacer otro tipo de cosas y a enfrentar la vida de otra manera. Lo admiro y lo quiero muchísimo. Solo que mi hermana le hará madurar la parte que le hace falta. Le llegó en un buen momento. Su pasado quedó atrás y todos merecemos otra oportunidad para ser felices”, finalizó.

Eleazar Gómez y su nueva novia / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Quiénes han sido las exnovias de Eleazar Gómez y cuáles han sido sus polémicas con ellas?

En 2009 fue novio de Danna. Más tarde se dio a conocer un video donde se les ve discutir y él se comportó agresivo. Años después, ella dijo que tuvo una relación tormentosa con él.

En 2017 anduvo con la modelo Vanessa López por 10 meses. Ella señaló que fue agredida física y verbalmente por Eleazar.

Ese mismo año tuvo un romance con Elia Ezrré. A los 2 meses ya vivían juntos. Entonces comenzaron las agresiones físicas y verbales.

En 2018 tuvo un romance con Gaby Ruiz de Acapulco shore, pero solo estuvieron juntos un mes, ya que él le fue infiel.

En 2020 estuvo con Jeanette Karam. También habría sido víctima de supuestas agresiones por parte de él.

En noviembre de 2020 anduvo con Tefi Valenzuela, quien lo denunció por violencia doméstica, por lo que él estuvo en la cárcel 4 meses. Fue sentenciado a 3 años de prisión al declararse culpable. Tras cumplir con unas medidas cautelares, fue puesto en libertad condicional.

En 2023 fue pareja de Jeni de la Vega con quien supuestamente se comprometió. A los 6 meses rompieron tras una infidelidad del actor.

En 2024 salió con Yuliette Torres, quien era amiga de Jeni de la Vega.

Eleazar Gómez / Instagram:@eleazargomez333

¿Quién es Ian García, cuñado de Eleazar Gómez y ex ‘Wapayaso’?

Estudia la carrera de Derecho.

Estuvo en Grinder, el musical y Vaselina, el musical .

Formó parte del grupo exitoso ‘Wapayasos’.

También lo vimos en el espectáculo Bandidos experience . Tiene su propia marca de ropa para caballero, IanG essential . Próximamente lanzará su nueva línea de moda para mujeres.

. Cuenta con 283 mil seguidores en Instagram .

. Participó en la Paris fashion week 2025.

