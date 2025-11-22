La granja VIP: Eleazar Gómez explota contra César Doroteo ‘Teo’; lo acusa de hipócrita y hasta lo amenaza

Los conflictos no cesan en ‘La granja VIP’. En esta ocasión, los protagonistas fueron nuevamente Eleazar Gómez y César Doroteo ‘Teo’. Justo cuando parecía que las cosas entre ellos estaban relajándose y hasta dejaban ver una posible alianza, el actor explota contra el influencer y, entre otras cosas, lo señala de ser un “hipócrita”, ¿qué pasó?

Pelea César Doroteo y Eleazar Gómez en La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué César Doroteo ‘Teo’ y Eleazar Gómez se pelearon en ‘La granja VIP’?

Para nadie es un secreto que Eleazar Gómez y César Doroteo ‘Teo’ no se llevan bien. Al inicio de la competencia, el actor hizo ciertos comentarios que, para muchos usuarios, dejaban ver una posible homofobia contra el influencer. Gómez decía apodos como “Dorothy” o expresaba abiertamente que no lo soportaba.

Si bien el creador de contenido intentó aclarar las cosas en su momento, solo acabaron peor y, en cada oportunidad, ambos se nominaban mutuamente y trataban de mantenerse lo más alejados posible del otro.

Durante la más reciente fiesta, todo parecía indicar que ambos estaban dispuestos a una reconciliación, pues ambos se estaban abrazando y platicando de forma relajada. No fue hasta que Eleazar vio que Teo conversaba con Sergio Mayer Mori sobre las veces que el actor lo nominaba que este último enfureció y decidió confrontarlo.

Así fue la pelea entre César Doroteo ‘Teo’ y Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’

Eleazar Gómez acusó a Teo de, presuntamente, hablar sobre lo que platicaron con Sergio Mayer Mori. Le dijo que “así no se jugaba” y dejó ver su decepción. Ante esto, el influencer lo invitó a que se “calmara” y no dejara ver “su miedo”.

Entre gritos y reclamos, Eleazar afirmó que César “no representa a ninguna comunidad” y sostuvo que sería el próximo eliminado del reality.

“Por eso te vas. Déjame avisar acá porque ya vi el plan aquí. ¿Cuál miedo? Tú eres el que está llorando todo el tiempo porque lo nominan y viene aquí a hablar de lo que estábamos platicando. No es contra ti, es aquí a sacar gente. Tú no estás representando a nadie. Estás representando a ti en persona. Tú, lo único que eres es un falso, un hipócrita. A mí la comunidad me adora” Eleazar Gómez

Pese a que Teo quiso terminar el pleito en muchos momentos, Eleazar continuó diciendo que “no representa a nadie” y lo tachó de andar de “rastero” con Sergio Mayer Mori. Incluso, “amenazó” con celebrar a lo grande cuando saliera del reality. En algún punto, César decidió responder y le dijo que él era “el verdadero falso e hipócrita”.

El conflicto finalizó definitivamente cuando Fabiola Campomanes, ‘Capataz’ de la semana, les exigió a todos que se fueran a dormir, resaltando que todos tenían unas copas encima.

Pelea César Doroteo y Eleazar Gómez en La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la sexta semana de ‘La granja VIP’?

Los nominados de la sexta semana de ‘La granja VIP’ son:

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

César Doroteo ‘Teo’

Kim Shantal

Alfredo Adame

Uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado del reality. Esto se sabrá hasta la gala del próximo domingo 23 de noviembre, que se transmitirá por el canal de Azteca UNO y Disney+, a partir de las 8pm.

Recordemos que los expulsados hasta ahora son:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita Cortés (abandonó el show)

Manola Díez

