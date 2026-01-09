Kristal Silva explota en vivo en Venga la alegría y lanza advertencia tras reclamos de sus compañeros ¿Se va?

La reciente participación de Kristal Silva en La granja VIP la colocó nuevamente en el centro de la conversación pública. La conductora y modelo formó parte del reality, donde tuvo una presencia constante que fue comentada tanto dentro como fuera de la pantalla. Tras concluir su paso por el programa, su regreso al matutino Venga la alegría no pasó desapercibido y derivó en un momento incómodo durante una transmisión en vivo.

Kristal Silva

¿Qué pasó entre Kristal Silva y sus compañeros en Venga la alegría?

El momento se presentó durante la dinámica titulada “Desconectados”, transmitida en la emisión del jueves 8 de enero de 2026. Fue Sergio Sepúlveda quien tomó la palabra frente a las cámaras para señalar directamente a Kristal Silva, señalamiento al que se sumaron el Capi Pérez y Enrique Mayagoitia, este último también exintegrante de la primera temporada de La granja VIP.

Durante la dinámica, los conductores manifestaron inconformidad por la actitud que, según expresaron al aire, habría mostrado Kristal Silva con sus compañeros. Sepúlveda afirmó que la conductora se había quejado de otros integrantes del programa, señalando que dicha situación no era aislada. Las declaraciones se dieron de forma directa y frente a la audiencia.

Entre los comentarios que se escucharon durante la transmisión, Sergio Sepúlveda señaló:

“Te quejaste de tu compañero, acéptalo. El problema es que se queja de todos sus compañeros, de todos nosotros, sí, ella. No se lleva bien con nadie”. Sergio Sepúlveda

A estas palabras se sumó el Capi Pérez, quien respaldó el señalamiento durante la misma dinámica. La confrontación continuó por varios minutos, generando un ambiente de tensión que fue evidente tanto en el foro como para los televidentes que seguían la transmisión en tiempo real.

Sergio Sepulveda denuncio en sus redes sociales un hackeo que sufrió en Facebook / Captura de pantalla Redes sociales

¿Kristal Silva amenazó con irse de Venga la alegría en plena transmisión?

Ante las declaraciones y la presión ejercida por sus compañeros, Kristal Silva reaccionó durante el mismo segmento. Visiblemente incómoda, respondió a los señalamientos y lanzó una frase que de inmediato llamó la atención del público:

“¡Pues si quieren me voy!”. Kristal Silva

La expresión se dio en medio del intercambio de comentarios, lo que provocó reacciones inmediatas entre los conductores presentes en el foro. Aunque el momento fue breve, bastó para que surgieran especulaciones sobre una posible salida de la conductora del programa matutino.

Durante el intercambio, la modelo se mostró nerviosa, pero continuó participando en la dinámica. Posteriormente, el ambiente en el foro cambió, y las risas entre los conductores comenzaron a hacerse presentes, lo que fue interpretado por la audiencia como un giro en el tono del segmento.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los usuarios compartieron fragmentos del programa y debatieron sobre lo ocurrido, incrementando la visibilidad del incidente y posicionándolo entre los temas más buscados relacionados con Venga la alegría.

Nuestros conductores aseguran que Kristal Silva no se lleva bien con nadie... ¿se va del programa?



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/zFJO9qI8CD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 8, 2026

¿Kristal Silva realmente dejará Venga la alegría tras el conflicto en vivo?

¡No! Kristal Silva no deja Venga la alegría. Aunque el intercambio generó tensión al inicio, las reacciones posteriores dentro del foro, incluidas risas entre los conductores, dejaron ver que el momento formó parte de la dinámica del programa.

Hasta el momento, Kristal Silva continúa formando parte del elenco de Venga la alegría, y no se ha informado de manera oficial sobre cambios en su permanencia dentro del matutino

La conductora ha mantenido su presencia habitual en el programa, mientras que el segmento sigue generando conversación entre la audiencia, especialmente entre quienes siguen de cerca los movimientos del elenco del matutino y las repercusiones posteriores a La granja VIP.

