Producción de ‘La granja VIP’ acusada de cometer “fraude” en la asamblea; Kristal Silva ¿lo confirma?

La última asamblea de ‘La granja VIP’ estuvo llena de polémica. No solo por las fuertes confrontaciones que hubo entre los semifinalistas, sino también por las serias acusaciones que han circulado en redes sociales.

Y es que muchos usuarios aseguran que las nominaciones fueron “erróneas”. Si bien algunos creen que pudo haber sido un “descuido de la producción de ‘La granja VIP’, la gran mayoría sostiene que todo fue parte de un “fraude” para “beneficiar el team Cacaraqueo”.

¿Qué pasó en la última asamblea de ‘La granja VIP’?

Durante la noche del pasado lunes 15 de diciembre, se realizó la última asamblea de ‘La granja VIP’ para escoger a los primeros dos nominados de la semana. En esta ocasión, se hizo mediante una ruleta que definía si se les daba más o menos puntos a los granjeros.

Al final, los primeros en quedar en la placa fueron:

Eleazar Gómez

Alberto del Río ‘el Patrón’

Esto fue muy controvertido en redes sociales. Y es que los usuarios, al hacer “sus cuentas”, afirmaron que presuntamente hubo un error y Eleazar no debía quedar nominado. Según sus argumentos, la que debió quedar en su lugar era ‘la Bea’.

Para muchos, esta situación sería la prueba fehaciente de que la producción presuntamente querría que el actor “salga” el próximo viernes 19 de octubre, pues saben que es “el más fuerte” de la competencia. También señalaron que, presuntamente, querrían presuntamente expulsar a Gómez para beneficiar al ‘team Cacaraqueo’, el cual está conformado por:

Kim Shantal

César Doroteo ‘Teo’

La Bea

Alberto del Río ‘el Patrón’

¿Kristal Silva, conductora de ‘La granja VIP’, confirma fraude?

Durante la más reciente emisión de ‘Venga la alegría’, Kristal Silva, quien también funge como co-conductora de ‘La granja VIP’, aclaró todo el asunto. La presentadora negó que la producción cometiera algún tipo de fraude en la última asamblea.

Mencionó que el puntaje de cada granjero era decidido solo por la ruleta, no por los participantes. Resaltó que la falta de aclaración creó “una confusión en el público” y por ello “no daban las cuentas”.

Para finalizar, instó a la audiencia a estar al pendiente de todo lo que pasará previo a la gran final, pues podrían llevarse una gran sorpresa.

¿Qué pasará en la semana final de ‘La granja VIP’?

Este es el calendario para la semana de ‘La granja VIP’:

Lunes de asamblea : Los granjeros nominarán cara a cara. Al final, dos quedarán nominados.

: Los granjeros nominarán cara a cara. Al final, dos quedarán nominados. Martes de duelo : El público elegirá a dos granjeros que se batirán a duelo. El ganador se convierte en el primer finalista. El perdedor será el tercer nominado.

: El público elegirá a dos granjeros que se batirán a duelo. El ganador se convierte en el primer finalista. El perdedor será el tercer nominado. Miércoles de duelo: El público vuelve a elegir a otros dos granjeros para que peleen en el duelo. El ganador se convierte en el segundo finalista. El perdedor será el cuarto nominado.

El público vuelve a elegir a otros dos granjeros para que peleen en el duelo. El ganador se convierte en el segundo finalista. El perdedor será el cuarto nominado. Jueves de salvación: Los nominados luchan no solo para salir de la placa, sino también para convertirse en el tercer finalista.

Los nominados luchan no solo para salir de la placa, sino también para convertirse en el tercer finalista. Viernes de eliminación: El público vota para eliminar a un nominado. Al final, solo quedarán los cinco finalistas.

La gran final de ‘La granja VIP’ se llevará a cabo el próximo domingo 21 de diciembre. Comenzará a las 8 pm y se podrá sintonizar por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, app en la que también se puede ver el 24/7.

