¿Kristal Silva está embaraza de Luis Ángel Garza, su esposo? Este mensaje levanta las sospechas en redes

La conductora de “Venga la alegría” y de “La granja VIP”, Kristal Silva publicó un misterioso mensaje que algunos internautas han interpretado como un posible embarazo. La también exreina de belleza declaró que este año buscaba convertirse en mamá ¿ya se armó?

Cabe recordar que en el penúltimo programa de “Venga la Alegría”, en 2024, reveló que uno de sus principales propósitos para 2025 era convertirse en madre. En sus palabras dijo: “Estoy lista para esta nueva etapa. Si Dios quiere, este año podría dar la noticia”.

A pocos meses de terminar el año, Kristal Silva públicó el siguiente mensaje que ha desatado especulaciones en redes.

Kristal Silva será parte de un grupo musical / Instagram

¿Qué publicó en redes Kristal Silva que fans creyeron que podría estar embarazada?

Kristal Silva, quien aseguró que este año se sometería a estudios para confirmar que todo se encuentra bien para su futura maternidad, lanzó en redes sociales un misterioso mensaje el cual desató rumores ¿de embarazo?

“Solo vengo a compartirles lo FELIZ y AGRADECIDA que me siento en estos momentos. Quien no me conoce preguntará como logro tener energía todos los días, pues déjenme decirles que mi dopamina está al tope todos los días porque estoy haciendo cosas que veía muy lejos de mi alcance y poderlo lograr me llena de gratitud. Gracias Dios por siempre sorprenderme con tus planes.Bonito fin de semana para todos”, expresó la conductora Kristal Silva en sus redes sociales.

"¿Es niña o niño?”, preguntó uno de sus seguidores, mientras otro lanzó la pregunta "¿Estás embarazada?”.

Solo vengo a compartirles lo FELIZ y AGRADECIDA que me siento en estos momentos…🙏🏻🙌🏻



Gracias Dios por siempre sorprenderme con tus planes…

Bonito fin de semana para todos. ❤️ pic.twitter.com/diu9r0OBBg — KRISTAL SILVA (@KristalSilva_) November 7, 2025

¿Kristal Silva, conductora de Venga la alegría, está embarazada?

A pesar de las especulaciones que surgieron en redes sociales, Kristal Silva no ha confirmado ningún embarazo, por lo que su misterioso mensaje continúa generando curiosidad entre sus seguidores. Hasta el momento, la conductora no ha hecho declaraciones al respecto.

Lo que sí ha dejado en claro es que atraviesa una de las mejores etapas de su vida, llena de plenitud, agradecimiento y optimismo. En su publicación, expresó reconocer los planes y sorpresas que, según dice, Dios ha puesto en su camino. Por ahora, sus fans deberán esperar para saber si la noticia de la maternidad llega pronto o si todo se trató de un malentendido.

¿Con quién está casada Kristal Silva, conductora de Venga la alegría?

Kristal Silva está casada con Luis Ángel Garza, un abogado originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas desde el 2021. Aunque se conocen desde la secundaria.

La pareja se conoce desde que eran adolescentes y comenzó su romance hace más de 15 años. Luis Ángel le propuso matrimonio el 14 de febrero de 2019, en una romántica pedida, y finalmente llegaron al altar el 14 de agosto de 2021, luego de posponer la boda por la pandemia.

Kristal Silva ha declarado en ‘Venga la alegría’ que a su esposo le hace ilusión convertirse en padre y que tener hijos sí está dentro de sus planes.

