Manola Díez se queja de Kristal Silva por “exhibirla” en La granja VIP y la conductora de VLA le responde

La tensión dentro de la granja VIP volvió a encenderse luego del más reciente reto para elegir al nuevo capataz de la semana. La dinámica, que puso a prueba la resistencia, velocidad y concentración de los granjeros, terminó con un momento incómodo entre Kristal Silva y Manola Díez, situación que generó conversación en redes sociales y reacciones entre los fans del programa. La actriz expresó su molestia tras quedar fuera de la competencia, lo que derivó en un breve intercambio con la también conductora y narradora del formato, quien más tarde aclaró lo sucedido.

Te puede interesar: ¿Adrián Di Monte tacha de mentirosa a Sandra Itzel? El actor asegura: “Violento nunca he sido”

Manola Díez / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kristal Silva y Manola Díez en La granja VIP?

La controversia surgió durante el reto para definir al nuevo capataz de La granja VIP. En esta ocasión, los participantes Lola Cortés, la Bea, Jawy, Alfredo Adame y Manola Díez compitieron en una prueba que combinó fuerza, agilidad y rapidez.

El desafío consistía en buscar piezas de un rompecabezas dentro de un barril con paja, armarlo correctamente y correr hacia el corral para lanzar costales a un contenedor, antes de tocar la campana. Solo tres granjeros pasarían a la siguiente ronda.

La Bea completó el circuito con ventaja y obtuvo el primer lugar, seguida por Jawy y Lola. Esto dejó fuera a Manola y Adame. Aunque Manola terminó su rompecabezas, no logró realizar a tiempo el recorrido final al corral, razón por la que no fue validada su participación para avanzar, conforme a las reglas previamente explicadas.

Al escuchar el veredicto, Manola mostró incomodidad y caminó por el set sin ocultar su enojo. Kristal Silva intentó acercarse para explicarle el motivo por el que no calificaba, pero la actriz permaneció en silencio unos momentos antes de expresar: “Pensé que ya lo tenía”, reconociendo que la frustración provenía de sentirse cerca del objetivo.

Kristal insistió en que el reglamento se había detallado desde el inicio del reto. Aunque Manola dijo entenderlo, la tensión quedó captada por las cámaras, dando pie a múltiples reacciones de la audiencia en redes sociales.

Te puede interesar: Participante de ‘La granja VIP’ abandonaría el reality porque está “harto” del trabajo, revelan

¿Qué pasará en La granja VIP 2025 la segunda semana? / Foto: FB/La granja México

¿Por qué Manola Díez acusó a Kristal Silva de “exhibirla” ante las cámaras?

Tras la transmisión de La granja VIP, comenzaron a circular comentarios en redes señalando que Kristal Silva habría sido dura con Manola Díaz al explicarle el motivo de su eliminación de la ronda. Algunos usuarios mencionaron que la actriz pudo haberse sentido expuesta frente al público debido a la forma en que se comunicó la aclaración al aire.

Horas después, ante el creciente debate, Kristal Silva recurrió a su cuenta de X para dar contexto a su participación en el momento más comentado del episodio. La conductora compartió que su intención no fue incomodar a la concursante ni exhibirla, sino aclarar la razón por la que no avanzó.

“No lograste pasar al corral, eso quise decirle… Pero entiendo su impotencia, se le notan las ganas y el esfuerzo, eso también se valora” Kristal Silva

La publicación fue bien recibida por los seguidores del reality, quienes resaltaron el tono conciliador y la intención de aclarar cualquier malentendido derivado de la transmisión.

Te puede interesar: Ferka explota en La granja VIP por el reencuentro de Sergio Mayer Mori y Carolina Ross ¿Le dio información?

Kristal Silva en X / Captura de pantalla

¿Quién ganó la prueba de capataz en La granja VIP?

Luego del momento tenso, la competencia continuó. la Bea, Jawy, El Patrón y Teo se enfrentaron en la ronda final para definir al nuevo capataz de la semana. Tras superar las últimas pruebas, la Bea se coronó como la ganadora, asegurándose el liderazgo en La granja VIP durante los próximos días.

Este triunfo se convirtió en uno de los más celebrados del episodio, pues representó para la concursante una oportunidad de tomar decisiones dentro del reality, influir en las tareas diarias y tener un rol estratégico dentro del grupo.

Te puede interesar: Hijo de Alfredo Adame le da la “espalda” a su padre y pide votos para Eleazar Gómez en La granja VIP