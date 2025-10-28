¿Adrián Di Monte tacha de mentirosa a Sandra Itzel? El actor asegura: “Violento nunca he sido”

El nombre del actor Adrián Di Monte volvió a acaparar titulares esta semana, debido a unas declaraciones que ofreció en respuesta a su exesposa, Sandra Itzel, quien fue recientemente eliminada del reality La granja VIP. En medio del escándalo mediático, el intérprete cubano decidió romper el silencio y aclarar que... ¿Sandra Itzel mintió sobre su relación?

Adrián Di Monte es señalado como abusador / Facebook

¿Por qué compararon a Sandra Itzel con Adrián Di Monte y su participación La casa de los famosos México y La granja VIP?

Tras la eliminación de Sandra Itzel de La granja VIP, las redes sociales rápidamente comenzaron a hacer comparaciones con su exesposo, el actor Adrián Di Monte, quien meses antes había participado en La casa de los famosos México 2025.

El pasado 10 de agosto, Di Monte vivió una situación muy parecida: fue el segundo eliminado del reality, luego de obtener la menor cantidad de votos en una nominación frente a Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde.

La coincidencia de que ambos fueran eliminados en la segunda semana de competencia no pasó desapercibida para los internautas, quienes comenzaron a especular en línea sobre una posible “rivalidad entre fandoms” de los dos artistas. A continuación, algunos de los comentarios que circularon en redes:



“Que gracioso que en ‘La granja VIP’ la segunda eliminada fue Sandra Itzel y en ‘La casa de los famosos México’ Adrian Di Monte fue el segundo eliminado”,

fue el segundo eliminado”, “El poderoso ejército de mariposas de Sandra Itzel prometio sacar en la 1ra nominación a Adrián Di Monte y no pudieron, se fue hasta la 2da y por ahí vimos el fraude” y,

y no pudieron, se fue hasta la 2da y por ahí vimos el fraude” y, “Papuchi team Noche, te hicimos justicia, en la segunda también”.

Te puede interesar: Hermano de Sandra Itzel vs Rey Grupero y Ferka en ‘La granja VIP’ ¡A él lo llama “cucaracha del medio”!

Adrián Di Monte reacciona a Sandra Itzel en La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Por qué dicen que Adrián Di Monte tachó de “mentirosa” a Sandra Itzel?

Tras varios años de controversias y versiones encontradas sobre su relación con Sandra Itzel, Adrián Di Monte decidió hablar directamente ante los medios. El actor aseguró que no tiene nada que ocultar y que siempre ha sido respetuoso en sus vínculos personales y profesionales.

Yo violento nunca he sido. Las personas tienen derecho de decir lo que quieran decir, así como dijeron de mí muchas cosas con información que se tenía de mí en un pasado. Adrián Di Monte

El actor reconoció que las opiniones públicas pueden ser duras, pero insistió en que prefiere mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su vida actual. “ La gente juzga y saca conclusiones como hicieron conmigo, y al final yo respeto la opinión de cada quien. Yo sigo enfocado, sin hablar mal de nadie, enfocado en mi vida personal ”, agregó.

Con estas declaraciones, el artista intentó poner punto final a una historia que ha acaparado reflectores desde hace tiempo, pero también, dando una versión que es totalmente diferente a la Sandra. ¿Quién dice la verdad?

Te puede interesar: ‘Novio’ de Lis Vega explota tras pleito con Sandra Itzel en ‘La granja VIP’: “Se está victimizando”

¿Cómo fue el matrimonio entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte?

Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada de La granja VIP, ante esto, se revivió en redes sociales la polémica en torno a su relación con Adrián Di Monte, la cual, según ella, terminó por ser víctima de agresiones físicas.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se conocieron durante las grabaciones de la telenovela La mujer del vendaval. La convivencia en el set derivó en una relación sentimental que avanzó rápidamente: en 2015 se comprometieron y, poco tiempo después, se casaron en una ceremonia privada.

Durante varios años su matrimonio pareció estable. Participando juntos en el reality Inseparables (2022). Pese a los esfuerzos, la reconciliación no prosperó y la pareja puso fin definitivo a su relación al concluir el programa.

En 2023, Sandra Itzel hizo públicas acusaciones contra Di Monte, señalándolo de haberle sido infiel y de ejercer violencia durante su matrimonio. El actor reconoció la infidelidad, pero negó rotundamente cualquier tipo de maltrato físico o psicológico y contrademandó.

Después de un proceso legal prolongado, ambos obtuvieron el divorcio oficial. En junio de este año, Adrián confirmó que había contraído matrimonio con su actual pareja, Nuja Amar, quien ha salido en su defensa ante los señalamientos de su exesposa.

Mira: Adrián di Monte y Sandra Itzel: Él se sometió a un estudio que sacó a la luz las secuelas que le dejó su relación