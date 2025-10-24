‘Novio’ de Lis Vega explota tras pleito con Sandra Itzel en ‘La granja VIP’: “Se está victimizando”

La rivalidad entre Lis Vega y Sandra Itzel en ‘La granja VIP’ no hace más que aumentar con el paso de los días. A pesar de que, en su momento, aparentemente tenían una gran relación, ahora Vega ha dejado claro que no la soporta y la quiere ver fuera de la competencia.

En medio de todo esto, el ‘novio’ de Lis, Ryan Hoffman, da su contundente opinión sobre este asunto y, ¿apoya a Sandra? Te contamos todo lo que dijo.

Sandra Itzel

¿Por qué Lis Vega y Sandra Itzel están peleadas en ‘La granja VIP’?

En los últimos días, en La granja VIP, Lis Vega y Sandra Itzel se han mostrado muy distantes. Todo comenzó por una toalla que agarró la actriz por accidente. La cantante sostiene que Vega primero negó tener la toalla y después le admitió, de aparente forma brusca, que la había utilizado para pintarse el pelo.

Por su parte, la también vedette afirmó que sí agarró la prenda sin permiso, pero que le ofreció una disculpa tras darse cuenta de su error.

La polémica explotó cuando, durante una gala, se le preguntó a Sandra si se sentía excluida y por quién. La joven simplemente respondió que muchas personas no toleran su “brillo y buen corazón”, pero que eso no la hará cambiar quien es.

Sandra Itzel y Lis Vega eran amigas antes de entrar a La granja VIP

Ante esto, Lis afirmó no creer en sus palabras y la tachó de ser una persona “falsa”. También la nominó durante el miércoles de ‘Asamblea’, argumentando que era porque la “falsedad” no va con “sus vibras”.

En respuesta a todo esto, la exvocalista de ‘La sonora Dinamita’ dijo lamentar que no supiera “tolerar” a las buenas personas. Asimismo, en el 24/7, expresó su tristeza ante la forma en la que estaba siendo excluida.

Lis Vega

¿El ‘novio’ de Lis Vega apoya a Sandra Itzel ante su pleito con la actriz en ‘La granja VIP’?

En un reciente encuentro con la prensa en los premios Eliot Awards 2025, donde estuvo TVNotas, Ryan Hoffman, ‘novio’ de Lis Vega, señaló que los conflictos dentro de ‘La granja VIP’ se han descontrolado. Se mostró solidario con la actriz y acusó a Sandra Itzel de “victimizarse siempre”.

Ryan Hoffman, ‘novio’ de Lis Vega “Imagínate, cuando pasó eso (la confrontación en la asamblea), se metió a la cocina y se puso a llorar, diciendo: ‘Por favor, me siento muy sola’. Es como de, wey, todos están encerrados, no eres la única. Entonces, sí, (Sandra Itzel) se está victimizando”

Lis vega y Ryan Hoffman

Si bien mencionó que “hacerse la víctima” es una estrategia válida, sentenció que “está horrible victimizarte cuando estás en un reality donde todo el mundo está viendo lo que estás diciendo y haciendo”, asegurando que todo lo hace para llevar a “Lis al límite” y que abandone la competencia.

Finalizó diciendo que su ‘pareja’ está haciendo un muy buen trabajo dentro del reality y dejó claro que la apoyará para que llegue a la gran final.

“Lis es una persona sumamente sentimental, ya ustedes lo están viendo. Es superentregada y supernoble… Lo está haciendo muy bien. Estoy muy contento con su desempeño. Apenas van a ver cómo es realmente. Voten por Lis”, concluyó.

¿Quién es Ryan Hoffman, el ‘novio’ de Lis Vega?

Ryan Hoffman Badui es un influencer y actor mexicano. Nació el 26 de enero de 1988 y actualmente tiene 37 años. Es hermano de la también influencer Yoseline Hoffman, quien en su momento estuvo en prisión.

Comenzó su carrera en internet en 2011, con su canal de YouTube ‘Debryanshow’, en el que compartía contenido humorístico. Con el paso del tiempo, también abrió otro canal llamado ‘Rayito’, en el que se enfoca en temas más serios como salud y estilo de vida.

Su relación con Lis Vega comenzó hace algunos meses, cuando comenzaron a mostrarse más públicamente. Se llevan 10 años de diferencia, lo que ha provocado algunas críticas. En diversas ocasiones, ambos han dicho que no son pareja como tal, pero que les gusta pasar el tiempo juntos y quieren ver cómo fluyen las cosas.

