¡Lis Vega y Sandra Itzel exhibidas! Así era su relación antes de entrar a ‘La granja VIP’, ¿qué pasó?

Una de las rivalidades más fuertes dentro de ‘La granja VIP’ ha sido la de Lis Vega y Sandra Itzel, quienes actualmente están nominadas. En su momento, Vega no dudó en confrontar a la actriz y decirle sus razones por las que ya no la quería ver ni en pintura. En medio de todo esto, se viraliza una serie de imágenes en las que se observa cómo era su relación antes de entrar a ‘La granja VIP’, ¿eran amigas? Esto es lo que habría pasado entre ellas.

¿Qué pasa entre Sandra Itzel y Lis Vega en ‘La granja VIP’?

Desde hace varios días, Sandra Itzel ha expresado sentirse excluida del grupo que han formado las mujeres. También expresó su descontento por la forma en la que Lis Vega se comporta con ella.

En una ocasión, comentó que, cuando le preguntó a Lis sobre su toalla, esta simplemente habría negado, de mala manera, haberla visto. Poco después de esto, la propia actriz admitió que sí tomó su toalla para pintarse el cabello.

Vega ha contado una versión distinta de la historia. Asegura que, si bien tomó la toalla, fue por accidente y se disculpó con ella. Todo explotó durante la gala del pasado 22 de octubre, cuando se le cuestionó a Sandra si se sentía excluida y por quién.

Ante esto, la cantante simplemente se limitó a decir que era una persona de gran corazón, algo que a mucha gente le incomodaba. Al escuchar esto, Lis dijo no creer en sus palabras, pues, para ella, es una persona “falsa” con la que no le gustaría convivir nunca.

Aunado a esto, durante la asamblea del 22 de octubre, Sandra confrontó a Lis por nominarla y le dijo que no era problema suyo que no pudiera “soportar su luz y su personalidad positiva”.

¿Sandra Itzel y Lis Vega eran amigas antes de entrar a ‘La granja VIP’?

Hace algunas horas, comenzó a circular una serie de capturas de pantalla de los comentarios que Lis Vega le hizo a Sandra Itzel en sus publicaciones de Facebook. En dichas imágenes, se puede ver que, aparentemente, tenían una buena relación.

Y es que Lis no solo le decía que era una persona “bella”, sino que también le deseaba todo lo mejor. Sandra solía responder a sus palabras con sinceros agradecimientos y corazones. Estos son algunos comentarios que le dejó Lis Vega:

“Más diosa tú no puedes estar, mi Barbie, bella. Dios te bendiga siempre”

“Amén, así es, mi niña”

“La diva en acción”

“Esa niña mía, diosa”

Las opiniones en redes sociales fueron diversas. Si bien algunos acusaban a Lis de ser la “verdadera falsa” dentro del reality, otros mencionaron que simplemente la actriz había conocido la “cara real” de Sandra Itzel y se había decepcionado.

Cabe resaltar que Vega hizo un pacto con Eleazar. Le pidió que votara por Sandra a cambio de sacarlo de la placa, en caso de ganar la salvación.

¿Qué ha dicho Sandra Itzel sobre Lis Vega en ‘La granja VIP’?

A inicios de semana, Sandra Itzel le comentó a Eleazar Gómez el motivo por el que consideraba que Lis Vega la “rechazaba”. Según la famosa, se debería a que esta última es amiga de Adrián Di Monte.

Recordemos que Sandra Itzel y Adrián Di Monte protagonizaron una de las separaciones más mediáticas. Ella lo acusaba de haberla violentado, mientras que él sostenía que la joven era “tóxica”.

Pese a que ya se divorciaron, todavía hay una batalla legal entre ellos. Sandra lo denunció por violencia, mientras que él la contrademandó por lo mismo. No ha habido muchos avances en el caso, más que la joven obtuvo medidas de protección, por lo que Di Monte no puede hablar de ella o acercarse.

