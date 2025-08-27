Sandra Itzel vs. Adrián Di Monte, ¿qué pasó con su caso legal? Cantante da detalles del proceso

Tal parece que la guerra legal entre Adrián Di Monte y su expareja, Sandra Itzel, está lejos de terminar. Luego de que una abogada diera a conocer a TVNotas que, presuntamente, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ tiene varias carpetas de investigación por violencia de género, la cantante da detalles del proceso legal que entabló en su contra.

¿Qué pasó entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se separaron en 2022, tras casi 10 años de relación. Un año después de esto, la cantante compartió en redes sociales que, presuntamente, Adrián la había maltratado de forma física y psicológica, además de que le habría sido infiel.

También mencionó que el cubano, supuestamente, se negaba a darle el divorcio y tenía un video íntimo que él habría grabado sin su autorización.

La también actriz subió pruebas, incluyendo audios de la supuesta violencia que vivió junto al exparticipante de La casa de los famosos México. Luego de esto, lo denunció legalmente por violencia y acoso, pues aseguró que su ex había intentado entrar a su domicilio sin su consentimiento.

Por su parte, Di Monte admitió que la relación con Sandra Itzel fue muy “tóxica” y hubo infidelidad de ambas partes. No obstante, sostuvo que jamás la maltrató. Incluso, afirmó que ella fue quien llegó a violentarlo en varias ocasiones.

Debido a todo esto, él también inició un proceso legal por presunta difamación, así como por la violencia que ella había ejercido en su contra. En su momento, un amigo cercano a la expareja contó para TVNotas que, presuntamente, Adrián Di Monte tenía muchos problemas psicológicos, que serían consecuencia del romance con Sandra Itzel.

¿Cómo va el caso legal de Sandra Itzel en contra de Adrián Di Monte?

En un reciente encuentro con los medios, Sandra Itzel fue cuestionada sobre su caso legal en contra de Adrián Di Monte. La cantante respondió que no podía dar mucha información por ahora, pero que pronto saldrá un comunicado en el que se “resolverán todas las dudas”.

De igual forma, admitió que había dejado el proceso “un poco abandonado” por sus actividades laborales. Sin embargo, ahora ya lo retomó debido a las difamaciones y burlas que “esta persona” habría hecho en su contra.

“Si no tuviera salud mental, ¿cómo podría atravesar por esta ola de campañas de desprestigio en mi contra que han generado? Es un proceso legal que se está llevando a cabo. No es algo que inicié hace una semana, hace un mes. Es algo que se inició desde que yo alcé la voz, a finales de 2023, principios de 2024”, manifestó.

También resaltó que nunca ha dado declaraciones directas sobre Adrián o su esposa, Nuja Amar, pero que ellos siguen “molestándola”.

“Al contrario, sí se han burlado de mi físico, de mi cirugía, de mi rinoplastia. Son muchísimas cosas que yo podría decir, pero estamos en un proceso legal. Con respecto a las que existan (carpetas de investigación), no lo sé, lo desconozco. Lo único que yo conozco es mi caso particular. Yo nunca quise nada de esto, lo único que quería era divorciarme, pero no dejan de molestar” Sandra Itzel

Sandra Itzel dejó claro que, en estos momentos de su vida, solo busca enfocarse en sus proyectos y superar todo el escándalo que provocó su relación y ruptura.

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre los comentarios de Frida Sofía a favor de Adrián Di Monte?

Durante la conversación, Sandra Itzel también fue cuestionada sobre lo dicho por Frida Sofía, quien despotricó en su contra y defendió a Adrián Di Monte. La joven afirmó que no tenía “nada que decir” y simplemente exigió que se le comprobara todo lo que se ha dicho de ella.

“La verdad no tengo nada que decir al respecto. Que prueben que yo, Sandra Itzel, he incitado al odio a alguien”, sostuvo.

Hasta el momento, Adrián Di Monte no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Sandra Itzel. En tanto que, en ocasiones anteriores, solo ha dicho que desea que lo supere, ya que está en otra etapa de su vida.

