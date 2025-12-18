Abogado de Dorismar dice que se valora, tras denuncia a doctor, demandarlo por daño moral: “Fue víctima de una mutilación”

Como TVNotas lo informó este martes, una fuente nos reveló que Dorismar fue víctima de una mala cirugía estética que le provocó daños graves en el rostro, específicamente, en la nariz. Por ello, la conductora inició acciones legales contra el médico que la operó.

Si bien Dorismar no ha querido ahondar mucho en el asunto y solo indicó que se había sometido a una nueva cirugía con otro médico, su abogado, Salvador Padilla, habló del tema legal en una entrevista para TVNotas. Esto dijo.

Dorismar cirugía

¿Por qué Dorismar quedó desfigurada de la cara?

Nuestra fuente nos narró que el problema comenzó en 2023. Dorismar buscaba hacerse un “retoque en la nariz” y buscó al médico José Achar. Sin embargo, “todo salió mal”. Según nos dijo, “quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”.

Aparentemente, cuando la conductora le pidió explicaciones, el médico simplemente habría “minimizado” todo y le prometió corregir el problema. Confiando en sus palabras, ella se sometió a una segunda operación que, al parecer, empeoró todo.

De acuerdo con la fuente, la también actriz tuvo una tercera intervención en 2024 que la perjudicó aún más. Toda esta situación no solo le provocó que perdiera varias oportunidades laborales, sino que también mermó su autoestima. A raíz de esto, ella inició acciones legales contra el médico.

“Ya viene el Mundial y Dorismar es una figura reconocida y con esto que pasó, ni cómo buscar espacios televisivos o la manera de acercarse a las marcas comerciales. Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”, relató.

Dorismar se somete a cirugías estéticas, antes y después del procedimiento / TVNotas

¿Qué dijo el abogado de Dorismar de la denuncia contra el médico que la habría operado mal?

En entrevista para TVNotas, Salvador Padilla, el abogado que representa a Dorismar, mencionó que la denuncia contra el médico José Achar se interpuso hace algunos meses y no puede dar muchos detalles. Sin embargo, señaló que, de manera legal, ya se comprobó que hubo una “mutilación” de por medio que hasta perjudicó su salud, pues no puede respirar bien.

Abogado de Dorismar “Fue víctima de una mutilación y eso, para efectos legales, psicológicos y psiquiáticos, tiene una trascendencia muy distinta… Ya tenemos médicamente la manera de comprobar que fue mutilada… La engañó, le prometió que se iba a ver mejor…Esto va más alla del abuso de confianza”

Reiteró que su representada está afectada emocionalmente y, si bien no pudo decir con exactitud los delitos por los que el médico será acusado, ya que todavía podría haber una “reclasificación”, indicó que, al menos, será por “lesiones agravadas”.

“Todavía puede haber un proceso de reclasificación, pero, por lo menos, es un tema de lesiones agravadas, de las lesiones que tardan más de 15 días en sanar… Mi representada hoy va a poder respirar porque tuvieron que extraerle, de una parte de su cuerpo, tejido y parte del hueso para poder retomarla… Esa es la propuesta que se tiene, al menos de inicio”, puntualizó.

Y agregó: “Además, ella está valorando la posibilidad de presentar una demanda para efectos del daño moral. Sin embargo, el proceso penal nos acerca a la posibilidad de que, en el mismo proceso, se repare el daño, más allá de la pena de libertad que pudiera tener el imputado”.

¿Cuál es el estado de salud de Dorismar tras la mala cirugía?

En un video para redes sociales, Dorismar mencionó que había ido a Colombia para operarse con otro médico que, al parecer, sí logró ayudarla. Si bien no dijo mucho, destacó que estaba en proceso de recuperación.

Aunque la celebridad ya está saliendo de este trago amargo, su abogado destacó que fue un proceso muy largo, ya que Achar, aparentemente, cometió muchas negligencias.

“En una situación así, cualquier paciente está desprotegido… lo que Dorismar permitió que le hicieran después de la primera operación fue como consecuencia de la imposibilidad de hacer otra cosa… en cada una de las intervenciones fue empeorando la situación… le puso químicos o distintos materiales que no están permitidos, que ella no autorizó, y pues le generaron que la nariz tuviera pus, tuviera complicaciones para respirar… Le lastimó parte del cartílago para tratar de solventar un problema que ocasionó… Tendría que ser retirada (su licencia médica)” Abogado de Dorismar

Para finalizar, Padilla resaltó que su cliente solo quiere justicia y que ninguna otra persona pase por la misma situación que sufrió ella. Cabe destacar que el abogado sostuvo que el médico no ha querido dar la cara ante este tema.

