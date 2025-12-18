Así quedó la nariz de Dorismar tras reconstrucción con nueva cirugía estética; cirujano muestra FOTOS

En este martes de TVNotas te dimos a conocer que Dorismar atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida tras someterse a una cirugía estética que no tuvo el resultado esperado y que, según nuestra fuente, la dejó con secuelas visibles que afectaron tanto su autoestima como sus oportunidades de trabajo.

Ahora, la historia da un giro, pues la actriz viajó a Colombia para someterse a un proceso de reconstrucción y, fue Froilán Páez, otorrinolaringólogo especialista en cirugía facial, quien mostró públicamente cómo quedó el resultado de la intervención que buscó devolverle la seguridad y corregir las consecuencias de aquella operación fallida.

No te pierdas: Reviven el caso de La Bebeshita: casi pierde un seno tras cirugía con José Achar, cirujano de Dorismar

Dorismar se somete a cirugías estéticas, antes y después / ArchivoTVNotas e internet, IG @FZMANAGEMENT

¿Qué le pasó a Dorismar y cómo quedó su rostro tras cirugía fallida?

De acuerdo con una fuente cercana, todo comenzó en 2023, cuando la conductora Dorismar “decidió hacerse un retoque de nariz” con el doctor José Achar. Sin embargo, la intervención no tuvo el resultado esperado. “Todo salió mal. No la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”, relató la fuente.

Ante el resultado, Dorismar acudió nuevamente con el especialista para pedir que se corrigiera la situación. Según nos contaron, el médico “minimizó lo ocurrido” y le aseguró que podría arreglarlo, por lo que la presentadora decidió confiar otra vez y someterse a una segunda cirugía. En este procedimiento, “le limó el tabique”, pero el resultado tampoco fue favorable. “Le dejó el tabique exageradamente pequeño y curvo… para enmendar su error, le puso un implante artificial de relleno, pero lo delicado es que ella no lo autorizó y al final las cosas empeoraron”, explicó la fuente a TVNotas.

La situación se agravó aún más en 2024, cuando Dorismar se sometió a una tercera cirugía con la esperanza de encontrar una solución definitiva. No obstante, lejos de mejorar, el daño habría sido mayor. “La desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”, señalaron, motivo por el cual la conductora decidió iniciar acciones legales ante lo ocurrido.

Las consecuencias no solo fueron físicas, sino también emocionales y profesionales. “Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”, compartió la fuente, quien también destacó que esta situación afectó directamente sus oportunidades laborales.

No te pierdas: Celia Lora, Ninel Conde y más celebridades que facturan con contenido para adultos en la famosa página azul

Dorismar sufrió una mala cirugía que le desfiguró la nariz. / Foto: TVNotas

¿Cómo se ve Dorismar tras reconstruirse la nariz en Colombia?

El cirujano plástico Froilán Páez explicó a través de sus redes sociales oficiales que el procedimiento al que fue sometida Dorismar en Colombia, luego de que TVNotas reveló su situación, la conductora viajó a ese país en busca de una solución a las complicaciones que arrastraba desde cirugías previas. El especialista detalló que recibió a una paciente con un historial médico complejo, marcado por cuatro intervenciones anteriores que derivaron en distintos problemas tanto estéticos como funcionales a nivel nasal.

De acuerdo con el médico, Dorismar presentaba necrosis en la piel del dorso nasal provocada por inyectables, con una cicatriz irreversible; además de rechazo de una prótesis nasal que derivó en infección y posterior retiro del implante. A esto se sumaba un injerto de cartílago auricular que tuvo una migración errática, así como un compromiso funcional importante debido a rinopatía obstructiva y rinitis costrosa como antecedentes, lo que afectaba directamente su respiración.

El doctor Froilán Paez detalla el procedimiento quirúrgico que se aplicó a Dorismar tras presentar múltiples complicaciones. / Foto: Redes sociales

Para la reconstrucción, el doctor Froilán Páez señaló que se utilizaron distintas técnicas especializadas, entre ellas radix high spreaders grafts, técnica que usa injertos para levantar y ensanchar la zona alta del puente nasal para crear un perfil más estético, para la reconstrucción del dorso nasal.

También la extended armadillo premaxilary graft para reconstruir la espina nasal, la columela y las cruras intermedias; así como armadillo anchored rim ring graft (Yildirim) para la reconstrucción de la válvula externa. El especialista subrayó que este tipo de casos representan retos quirúrgicos complejos, no solo por la técnica, sino también por el impacto emocional en los pacientes, quienes requieren un ajuste cuidadoso de expectativas y, en algunos casos, más de una cirugía reconstructiva para lograr el mejor resultado posible.

“Este tipo de retos quirúrgicos los enfrentamos a diario, son complejos no solo por la técnica quirúrgica sino por el compromiso emocional de nuestros pacientes quienes necesitarán un ajuste exhaustivo de expectativas y una o varias cirugías reconstructivas para buscar reparar en el mejor porcentaje posible todos los antecedentes”, detalló el cirujano plástico.

No te pierdas: Dorismar confiesa si su hija sabe que vende contenido exclusivo: “que lo vea”

Froilán Páez, otorrinolaringólogo especialista en cirugía facial. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Dorismar tras la cirugía de reconstrucción en Colombia?

Dorismar compartió cómo se siente tras someterse a la cirugía reconstructiva en Colombia, luego de haber enfrentado una mala praxis que marcó un proceso largo y complicado. La conductora explicó que tomó la decisión de viajar a Bogotá en busca de una solución médica y confirmó que el procedimiento fue realizado por el doctor Froilán Páez, con quien actualmente continúa en etapa de recuperación.

Dorismar fue sometida a una cirugía reconstructiva en Colombia. Su cirujano explica el estado previo y las técnicas utilizadas. / Foto: Redes sociales

“Después de haber atravesado una mala praxis, viajé a Bogotá, me vine a operar con el doctor Froilán Páez, me encuentro muy feliz, estoy en rehabilitación”, dijo Dora Noemí Kerchen Durán, mejor conocida como Dorismar, es una actriz, influencer, modelo y conductora, en un video.

No te pierdas: Dorismar, aunque ya tiene cuerpazo, se sometió a una cirugía estética