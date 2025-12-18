Sabine Moussier reaparece luego de que rumores de presunta eutanasia la “despidieron” ¿Qué dijo?

Sabine Moussier volvió a aparecer públicamente luego de que en días recientes circularan versiones que aseguraban que se sometería a una supuesta eutanasia. La actriz rompió el silencio con su reaparición, dejando claro que sigue presente y activa, y poniendo fin a la ola de especulaciones que se generaron en torno a su estado de salud.

¡Está viva y da la cara! Sabine Moussier reaparece tras el rumor de eutanasia. / Foto: Redes sociales

¿Sabine Moussier presuntamente pidió la eutanasia en Colombia? Este fue el rumor falso

La reciente ola de rumores en torno a Sabine Moussier surgió a partir de clips virales que aseguraban, de manera presunta, que la actriz presuntamente habría viajado a Colombia para someterse a un proceso de eutanasia, debido a un supuesto deterioro severo de su salud por una enfermedad autoinmune. Estos videos, difundidos ampliamente en redes sociales, generaron preocupación entre sus seguidores al presentar una versión alarmante y completamente infundada sobre su estado físico y emocional.

En los materiales falsos se utilizaron, sin autorización, la imagen y la voz de figuras públicas como Galilea Montijo y Cynthia Klitbo, quienes supuestamente confirmaban la noticia con mensajes emotivos. Incluso, uno de los audios aseguraba falsamente que la actriz presuntamente había fallecido, mientras que otro atribuía a Klitbo una frase inexistente sobre acompañarla “en su último momento”. Ninguna de estas declaraciones fue real ni emitida por las personas involucradas.

No obstante, toda esta información es falsa y fue generada mediante herramientas de inteligencia artificial que manipulan imágenes y voces para simular declaraciones que nunca ocurrieron. No existe evidencia de que la actriz de Piel de otoño haya solicitado eutanasia, viajado a Colombia por ese motivo o enfrentado la situación que describen los videos. Tampoco las personas mencionadas han confirmado nada al respecto, dejando claro que se trató de desinformación creada y difundida sin consentimiento.

¿Qué dijo Sabine Moussier sobre los rumores de su estado de salud?

Sabine Moussier reapareció en redes sociales luego de los fuertes rumores que circularon en días recientes sobre una supuesta solicitud de eutanasia en Colombia. El hecho no pasó desapercibido, pues muchos interpretaron este mensaje como una respuesta directa, aunque sin palabras explícitas, a la desinformación que se difundió sobre su salud y su paradero.

En el video, la actriz se muestra de frente a la cámara, con el cabello suelto y rizado, vistiendo ropa cómoda y de tonos sobrios para hablar de una marca. Su expresión es serena y concentrada, mientras habla con naturalidad, haciendo pequeños gestos con las manos, como suele hacerlo al dirigirse a su comunidad. La grabación transmite cercanía y calma, muy distinta al tono alarmista de los contenidos falsos que circularon previamente.

La reaparición de Sabine fue interpretada por muchos usuarios como una señal clara de que se encuentra activa y presente, desmontando por sí misma las versiones que aseguraban un escenario extremo sobre su vida. Sin entrar en polémicas ni mencionar directamente los rumores, la actriz dejó ver que sigue en contacto con sus seguidores, retomando su espacio en redes y marcando distancia de la narrativa creada con información falsa.

Sabine Moussier y Doctora Loreto Cid / Fotos: Redes sociales

¿Quién es la mujer que aparece en los videos falsos como Sabine Moussier?

Parte de la confusión que rodeó los rumores sobre Sabine Moussier surgió por la circulación de videos de una mujer con un notable parecido físico a la actriz. Esos clips, compartidos fuera de contexto, llevaron a muchos usuarios a asumir erróneamente que se trataba de imágenes recientes de Sabine, cuando en realidad correspondían a otra persona sin vínculo alguno con la actriz mexicana.

La mujer en cuestión es Loreto Cid, una profesional chilena cuya identidad fue utilizada de manera incorrecta en esta cadena de desinformación. Loreto no es figura del espectáculo ni tiene relación con Sabine Moussier. Se trata de una médica especializada en neurología y cefaleas, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en Neurología por la Universidad de Chile, y con formación adicional en manejo del dolor y distintos diplomados en su campo.

Actualmente, Loreto Cid ocupa la presidencia de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), cargo que asumió en 2024. En sus redes sociales suele compartir contenido tanto profesional como personal, material que fue tomado y manipulado para reforzar la falsa narrativa sobre el supuesto estado de salud de Sabine Moussier, alimentando un rumor que no tenía sustento real.

