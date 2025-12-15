¿Sabine Moussier habría solicitado la eutanasia? La verdad detrás de los videos falsos hechos con IA que difundieron en redes

En TikTok, Facebook y X se viralizaron videos hechos con inteligencia artificial (IA) que “confirmarían” que Sabine Moussier presuntamente habría solicitado la eutanasia en Colombia por su estado de salud. Se usaron voces y rostros de celebridades sin autorización para darle “credibilidad” al chisme, pero todo es falso. No hay anuncio oficial, no existe confirmación real y la actriz continúa en México enfocada en su carrera y su familia.

A continuación, te explicamos qué dicen realmente los videos, por qué son falsos, quién es la mujer que aparece en ellos y cuál es el verdadero estado de salud de Sabine Moussier, todo con información clara, verificada y en supuesto, como corresponde.

¿Sabine Moussier solicitó la eutanasia en Colombia por su enfermedad? Esto dicen los videos falsos hechos en IA

Los clips virales que detonaron la polémica se escucha presuntamente que Sabine Moussier habría viajado a Colombia para presuntamente someterse a un proceso de eutanasia, según su salud presuntamente se se habría deteriorado gravemente a causa de una enfermedad autoinmune.

En los videos, creados con IA, se usó sin permiso la imagen sin permiso de Galilea Montijo y Cynthia Klitbo, quienes supuestamente confirmarían la noticia con mensajes emotivos. Incluso, uno de los materiales falsos se escucha que falsamente que la actriz presuntamente habría fallecido.

Uno de los audios falsos que circuló decía textualmente: “Nuestra querida Sabine Moussier ha tomado la decisión de tomar la eutanasia en Colombia para ponerle fin a su sufrimiento por su enfermedad, una noticia que nos entristece a todos”, se escucha en el video falso.

En otro clip, una voz que imitaría y también usa sin permiso la voz e imagen de Cynthia Klitbo: “Sabine se hará la eutanasia, mi amiga y hermana me pidió que la acompañara en su último momento”, se escucha en el video falso.

No obstante, todo este contenido es falso, generado con herramientas de inteligencia artificial que manipulan voces e imágenes para simular declaraciones inexistentes. Ninguna de las personas mencionadas ha confirmado dicha información, y no existe evidencia real de que Sabine Moussier presuntamente habría solicitado eutanasia o salido del país por ese motivo.

¿Los videos sobre Sabine Moussier son reales o creados con inteligencia artificial?

La respuesta es clara: los videos que hablan de Sabine Moussier son completamente falsos. Se trata de material fabricado con IA, una práctica cada vez más común en redes sociales, donde se clonan voces de celebridades y se editan imágenes para crear noticias impactantes pero falsas.

En este caso, el objetivo fue aprovechar la vulnerabilidad pública de Sabine Moussier, quien sí ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, para construir una narrativa extrema que generara visitas, comentarios y reacciones.

Para tranquilidad de sus seguidores, Sabine Moussier se encuentra en México, activa en redes sociales y enfocada tanto en su carrera como en su familia, de acuerdo con sus publicaciones más recientes en Instagram. No hay ningún comunicado oficial que confirme un deterioro terminal ni una decisión de ese tipo.

¿Quién es la mujer que aparece en los videos y por qué la confunden con Sabine Moussier?

Otro factor que hizo creíble el rumor fue la aparición de una mujer muy parecida a la actriz. Se trata de Loreto Cid, una profesional chilena cuyos videos personales fueron utilizados sin contexto para alimentar la confusión.

Loreto Cid no es Sabine Moussier, ni tiene relación con la actriz mexicana. Ella es médica chilena especializada en neurología y cefaleas, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con especialidad en Neurología por la Universidad de Chile. Además, ha profundizado en manejo del dolor y cuenta con diversos diplomados en su área.

Actualmente, Loreto Cid es presidenta de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), cargo que asumió en 2024. En redes sociales comparte contenido profesional y personal, lo que facilitó que algunos de sus videos fueran manipulados para hacerlos pasar como si mostraran el “estado actual” de Sabine Moussier.

¿Qué enfermedad padece Sabine Moussier y cuál es su verdadero estado de salud?

Lo que sí es real es que Sabine Moussier enfrenta problemas de salud, los cuales ella misma ha compartido públicamente. En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz reveló que fue diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso periférico.

En sus propias palabras:

“Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas, había buscado y buscado, es una enfermedad autoinmune y entonces todo el sistema autónomo se ve afectado”. Sabine Moussier

La actriz explicó que, aunque sus funciones conscientes están intactas, su cuerpo presenta complicaciones en procesos automáticos como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. También reconoció que los dolores pueden ser muy intensos durante los brotes.

Aun así, dejó claro que nunca abandonó su trabajo, incluso en condiciones extremas:

“Aunque yo nunca falté a trabajar, siempre iba. Es más, una vez fui con parches de morfina… nunca afectó mi trabajo”. Sabine Moussier

Sabine también recordó otros padecimientos previos, como la enfermedad de Lyme y cirugías en la cadera, que han impactado su condición física. Actualmente sigue en tratamiento médico, enfrentando la enfermedad con disciplina y sin anunciar decisiones extremas como las que falsamente circularon.