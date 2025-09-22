Sabine Moussier: ¿Quién fue el hombre misterioso que engañó a la actriz durante 6 años sin conocerla?

Sabine Moussier, una de las actrices más queridas por el público mexicano gracias a sus papeles de villana en telenovelas, sorprendió al revelar un capítulo íntimo de su vida amorosa. Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz confesó que sostuvo una relación durante seis años con un hombre al que jamás llegó a conocer físicamente.

Sabine Moussier revela que intentó tener una relación con una mujer / IG: @sabineoficial

¿Quién fue la misteriosa pareja de Sabine Moussier?

Según relató Sabine Moussier, todo empezó cuando recibió un mensaje inesperado en WhatsApp con un simple “hola, ¿cómo estás?”. Al revisar la foto de perfil del hombre, quedó sorprendida por su apariencia y decidió responder. Con el paso de los días, comenzaron a hablar constantemente, pero había un detalle peculiar: él aseguraba tener problemas para hablar debido a que había sido secuestrado y lastimado en las cuerdas vocales.

El hombre mantenía comunicación con Sabine por llamadas y mensajes, pero siempre había una barrera: ella nunca pudo verlo claramente.

“Él tenía arraigo domiciliario y por eso sí me podía ver por la camarita, pero yo a él no; yo veía negro. En ese tiempo no sabía nada de redes” Sabine Moussier

A pesar de las señales, la actriz decidió continuar con la relación, convencida de que tarde o temprano llegaría el momento de conocerse en persona. Incluso, la conexión fue tan intensa que decidió tatuarse una fecha significativa: “4 de noviembre de 2014”, acompañada de la palabra “congruencia”, en recuerdo del inicio de esa historia.

Sabine Moussier revela la advertencia que le hizo Lucía Méndez sobre seguir interpretando villanas / Luis Pérez, archivo, redes sociales

¿Por qué Sabine Moussier decidió continuar una relación sin contacto físico?

En la charla, Sabine Moussier explicó que el vínculo emocional con esta persona se convirtió en parte de su vida diaria. Lo describió como alguien que le brindaba compañía, atención y un espacio de ilusión que, en su momento, la hacía sentir acompañada.

“Ahora es mi compañero, vemos series, se volvió como un apapacho”, Sabine Moussier

Sin embargo, también reconoció que esa misma necesidad de afecto la llevó a no cuestionar ciertas situaciones. Con el paso del tiempo, este lazo se volvió tan fuerte que le costó trabajo poner límites, lo que derivó en episodios de vulnerabilidad.

La actriz mencionó que este romance le hizo reflexionar sobre cómo una persona puede involucrarse profundamente con alguien que nunca ha tenido frente a frente. Ese apego la llevó a internarse en un centro especializado para atender la codependencia que desarrolló a lo largo de los seis años que duró la relación.

¿Cómo terminó la historia de Sabine Moussier?

Lo que comenzó como un romance a distancia terminó transformándose en una experiencia complicada para la actriz. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a mostrar actitudes controladoras y a lanzar amenazas.

“Después se volvió una amenaza. De verdad, no sé si escogen a gente que saben que es vulnerable, pero a mí de verdad… ya me amenazaba con que iba a mandar video” Sabine Moussier

Moussier señaló que esa situación fue lo que finalmente la llevó a tomar decisiones drásticas para protegerse, incluyendo acudir a terapia y poner distancia con esa persona. Aunque no ofreció más detalles sobre cómo finalizó el contacto, sí dejó en claro que fue un proceso doloroso que marcó su vida personal.

Actualmente, la actriz comparte este episodio como una forma de visibilizar cómo incluso figuras públicas pueden enfrentar situaciones de manipulación emocional a través de las redes o las comunicaciones a distancia.

