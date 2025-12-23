Hija de Sabine Moussier publica FOTOS inéditas de la actriz en medio del rumor de la eutanasia en Colombia

Sabine Moussier se volvió tendencia en las últimas semanas luego de que surgieron versiones en torno a una presunta eutanasia, información que generó preocupación y múltiples reacciones entre el público. Sin embargo, recientemente el tema volvió a tomar fuerza después de que su hija compartió una fotografía que llamó la atención en redes sociales.

El origen del rumor sobre una supuesta solicitud de eutanasia por parte de Sabine Moussier se remonta a la circulación de clips virales en redes sociales, donde se afirmaba, sin sustento, que la actriz habría viajado a Colombia para someterse a este procedimiento, lo cual era totalmente falso. En dichos contenidos se hablaba de un presunto deterioro grave de su salud a causa de una enfermedad autoinmune, lo que generó alarma inmediata entre sus seguidores al presentar un escenario extremo que no había sido confirmado por ninguna fuente oficial.

No te pierdas: ¿Sabine Moussier eres tú? Circula video presuntamente de la actriz en el que se vería con la cara deforme

La hija de Sabine Moussier compartió imágenes donde se observa a la actriz en un ambiente familiar. / Foto: Redes sociales

¿Sabine Moussier presuntamente pidió la eutanasia en Colombia? Este es el rumor falso

La desinformación se amplificó debido a que en esos videos se usaron de manera indebida y sin permiso la imagen y la voz de figuras públicas como Galilea Montijo y Cynthia Klitbo, quienes presuntamente “confirmarían” la supuesta decisión de la actriz. Incluso, uno de los audios difundidos decían falsamente que Sabine Moussier presuntamente habría fallecido, mientras que otro atribuía a Cynthia Klitbo una frase inexistente sobre acompañarla “en su último momento”, lo que incrementó la confusión y el impacto emocional del rumor.

Sin embargo, toda esta narrativa es completamente falsa. Los materiales fueron creados con herramientas de inteligencia artificial que manipulan imágenes y voces para simular declaraciones que nunca ocurrieron. No existe evidencia de que Sabine Moussier haya solicitado la eutanasia, viajado a Colombia con ese fin o atravesado la situación descrita en los videos.

No te pierdas: Sabine Moussier revela que padece difícil enfermedad incurable y cómo lucha contra ella

¡Está viva y da la cara! Sabine Moussier reaparece tras el rumor de eutanasia. / Foto: Redes sociales

¿Qué foto compartió la hija de Sabine Moussier de la actriz?

Camila Peralta Moussier compartió recientemente una serie de fotografías a través de sus historias en redes sociales que no pasaron desapercibidas, ya que en ellas aparece su mamá Sabine Moussier, en momentos familiares y relajados. Las imágenes llamaron la atención porque surgen en medio de las especulaciones que circularon en las últimas semanas sobre la actriz, ofreciendo un vistazo distinto y más íntimo de su entorno cercano.

En una de las fotografías se observa a Sabine Moussier acompañada de su hija, su hijo Paulo, y su madre, la señora Diana, todos reunidos y muy cercanos entre sí. La actriz aparece sonriente, vestida de manera casual, mientras posa abrazando a su familia en lo que parece ser un espacio interior con decoración cálida.

En otra historia, Sabine Moussier sale usando lentes de sol, en lo que aparenta ser un restaurante. Sobre la mesa se distinguen bebidas y alimentos, lo que refuerza la escena de una salida cotidiana. La actriz luce cómoda y sonriente, mientras sus acompañantes posan a su lado.

No te pierdas: Sabine Moussier: ¿Quién fue el hombre misterioso que engañó a la actriz durante 6 años sin conocerla?

Fotos compartidas por la hija de Sabine Moussier. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sabine Moussier?

Sabine Moussier, cuyo nombre completo es Diana Sabine Moussier, nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Alemania Occidental, aunque creció en Mazatlán, Sinaloa, tras el regreso de su madre a México poco después de su nacimiento.

Con el objetivo de convertirse en actriz, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Centro de Educación Artística, donde comenzó a forjar una carrera que la llevaría a consolidarse en la televisión mexicana.

Su trayectoria incluye una amplia participación en telenovelas que marcaron distintas etapas de su carrera, como:

El privilegio de amar

Mujeres engañadas

El derecho de nacer

La madrastra

Piel de otoño

Amar sin límites

Las tontas no van al cielo

Mi pecado

Abismo de pasión

Amores verdaderos

La malquerida.

A lo largo de los años, Sabine Moussier también incursionó en el teatro y el cine, y enfrentó episodios de salud que la llevaron a pausar temporalmente su carrera, como el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré en 2009.

En años recientes, Sabine Moussier volvió a colocarse en el foco público al participar en la segunda temporada de La casa de los famosos México en 2024, donde fue la quinta eliminada.

No te pierdas: Sabine Moussier: Encontramos a la mujer que enamoró a la actriz ¡Hasta sus hijos se llevaban con ella!