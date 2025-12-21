¿Loreto Cid busca ser la “gemela” de Sabine Moussier? Su “doble” tomaría drástica decisión para lograrlo

Hace algunos días, se viralizó un video que causó mucha preocupación entre los fans de Sabine Moussier. Dicho clip, creado con Inteligencia Artificial, informaba que, presuntamente, la actriz había solicitado la eutanasia en Colombia por su estado de salud. ¡Totalmente falso!

Por supuesto, esto fue desmentido rápidamente y se sabe que Sabine Moussier no solo goza de buena salud, sino que también está enfocada en sus proyectos profesionales. En medio de todo esto, comenzó a circular una foto que también dio mucho de qué hablar.

Se trata de una mujer que es muy parecida a la actriz, solo que con un aspecto que muchos consideran como “desmejorado”. La mujer en cuestión se trata de Loreto Cid, quien, tras las constantes comparaciones con Sabine, rompió el silencio y admitió que podría hacer de todo para parecerse un poco más a ella.

¿Quién es Loreto Cid, la “doble” de Sabine Moussier?

Loreto Cid es una influencer y dermatóloga de origen chileno. Tiene 64 años. Según su sitio web, tiene 35 años de experiencia en medicina y 27 años en dermatología. Se especifica que “ha brindado tratamiento de calidad a más de 240 mil pacientes”.

Si bien tiene su propia clínica y aquellos que dicen haberse tratado la piel con ella afirman que es excelente, su popularidad llegó gracias a las redes sociales. Tan solo en TikTok tiene más de 626 mil seguidores.

En sus plataformas, comparte consejos para el cuidado de la piel y promociona sus negocios. En los últimos días se volvió viral por su gran parecido a Sabine Moussier.

¿Qué dijo Loreto Cid sobre su parecido con Sabine Moussier?

A través de un video para redes sociales, Loreto Cid se dijo consciente de que mucha gente la ha comparado con Sabine Moussier. No obstante, le dijo a sus seguidores que no considera ser parecida a ella.

Loreto Cid “Esa actriz tan bella con la que me comparan, lo cual para mí es un elogio, pero yo creo que me comparan cuando ella ya estaba hecha un mico, no creo que sea cuando ella era bella, yo lo que menos tengo es eso”

También mencionó, a modo de aparente broma, que buscaría parecerse más a Sabine; incluso podría solicitar la eutanasia si ella también lo hace. Esto, en referencia al video con IA que le hicieron a la actriz.

“La otra vez vi una información de que había muerto, ahora dicen que se va a practicar la eutanasia. Quiero saber cuál es la verdad para poder actualizarme porque si yo soy tan igual a ella, debo hacer las mismas cosas. Entonces quiero saber si se practicó la eutanasia o no, para también yo intentar hacerlo”, expresó.

¿Qué ha dicho Sabine Moussier sobre su video viral?

Hasta el momento, Sabine Moussier no se ha pronunciado ante esta especulación. En tanto que, en sus redes sociales, ha seguido bastante activa. En su última historia de Instagram, compartió un video de su última colaboración y se le veía totalmente bien.

En tanto que su última publicación en dicha red social fue hace unas seis semanas y solo es una serie de fotos junto a su hija.

