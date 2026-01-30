Despierta América anuncia muerte de famoso periodista tras solicitar la eutanasia por cruel enfermedad

Tras confirmarse la muerte de Pedro Torres y la actriz Catherine O’Hara ahora se revela la muerte del periodista colombiano Raúl Benoit, una de las figuras más reconocidas del periodismo de investigación en Univision. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de “Despierta América”, generando conmoción entre colegas y televidentes.

Benoit tenía 65 años y desde hace varios años enfrentaba severos problemas de salud que lo alejaron de su profesión. Su muerte ocurrió luego de que el comunicador tomara la decisión de solicitar la eutanasia, una determinación que, según su familia, fue profundamente meditada.

Muere el famoso periodista Raúl Benoit tras solicitar la eutanasia por Parkinson. / Redes

¿De qué murió Raúl Benoit, periodista que solicitó la eutanasia?

La muerte de Raúl Benoit fue confirmada por sus hijos a través de un mensaje público en redes, en el que explicaron que el periodista solicitó la eutanasia tras años de complicaciones médicas derivadas de un accidente cerebrovascular y un posterior diagnóstico de Parkinson.

“Hace seis meses, nuestro padre tomó la decisión de optar por la eutanasia. Aunque intentamos con todas nuestras fuerzas hacerlo cambiar de opinión, su determinación fue firme y, finalmente, no hubo nada más que se pudiera hacer y hoy llegó el día”, escribieron.

La familia detalló que Benoit falleció en Cali, Colombia, la ciudad donde nació. “Lo recordamos con amor y honramos la vida que vivió”, expresaron en su despedida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles médicos, pero sus hijos han insistido en que se trató de una decisión personal, tomada con plena conciencia.

¿Por qué el periodista Raúl Benoit solicitó la eutanasia?

Raúl Benoit habló en vida sobre el deterioro progresivo de su salud. En 2015, cuando tenía 54 años, sufrió un accidente cerebrovascular que casi le cuesta la vida.

“Tuve un colapso. Fue un derrame hemorrágico. Estuve meses sin poder hablar ni entender nada, parecía un vegetal”, relató en un video publicado en 2025.

Tras el ACV, los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, la cual avanzó de manera gradual y afectó su movilidad, su autonomía y su calidad de vida. “Con tristeza, no pude seguir en el periodismo. Me dijeron que debía tomar la vida con calma, respetar mi cuerpo”, explicó.

Sus hijos señalaron que, al perder la posibilidad de ejercer la profesión que amaba, a Benoit le resultó difícil encontrar un nuevo propósito, lo que influyó en su decisión final.

¿Quién fue Raúl Benoit, periodista que solicitó la eutanasia?

Raúl Benoit nació el 12 de agosto de 1960 en Cali y comenzó su carrera periodística en 1976. Trabajó en medios como El País de Cali, Caracol Radio y Todelar, antes de consolidarse como una figura clave de Univision.

Durante las décadas de los 80 y 90 cubrió el auge del narcotráfico y la violencia en Colombia. En 1986 fue secuestrado por Pablo Escobar, experienciamu que marcó su vida y su trabajo.

Desde 1987 fue corresponsal internacional de Univision y participó en investigaciones para programas como Aquí y Ahora. Su labor le valió premios como el Simón Bolívar y un Emmy en 2015.

“Nuestro padre fue un periodista extraordinario. Su mayor orgullo fue su trabajo durante más de 30 años”, escribieron sus hijos, resumiendo el legado de una carrera marcada por la valentía y el compromiso con la verdad.

